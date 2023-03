Aujourd'hui, nous mettons au défi deux opérateurs : RED by SFR et B&You de Bouygues Télécom. Ces deux opérateurs nous proposent en effet des forfaits mobiles similaires avec 200 Go de data pour 15,99 € par mois. Mais lequel possède l'offre la plus intéressante ? Nous allons décortiquer tout ça.

Voici les avantages de chacun de ces forfaits mobiles 200 Go.

Forfait RED by SFR

Ce forfait comprend :

Appels illimités 7j/7 vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte)

Appels, SMS, MMS illimités vers tous les opérateurs en France métropolitaine et depuis l’Union européenne / DOM.

200 Go de données mobiles en France métropolitaine (bloqué au-delà)

24 Go de data depuis l'UE et les DOM

La carte SIM à 10 € lors de la commande

La 5G en option à 3 € par mois

En option à 5 € par mois : 30 Go de data en UE/DOM dont 20 Go en Suisse, Andorre, USA et Canada

Le forfait Red by SFR 200 Go est proposé à 15,99 €/mois sans engagement.



Forfait B&You 200 Go

Ce forfait est composé de :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine

200 Go de données mobiles en France métropolitaine (débit réduit au-delà)

dont 25 Go de data depuis l'UE et les DOM

La carte SIM à 1 € lors de la commande

La 5G en option à 3 € par mois

Le forfait B&You 200 Go est proposé à 15,99 €/mois sans engagement.





Les résultats de ce duel ?

Tout est question de compromis.

Pour ceux pour qui la 5G est importante, les prix sont similaires donc match nul sur ce point. Le choix se fera plutôt en fonction de la qualité du réseau 5G de chacun près de chez vous.

Pour les utilisateurs voyageant dans l'Union européenne, le forfait Red by SFR 200 Go est clairement le plus adapté, car si la quantité de data est similaire en Europe entre les deux, l'offre de RED comprend les communications vocales et textuelles vers et depuis l'Europe et les DOM, ce qui n'est pas le cas de Bouygues. De plus les 25 Go de data en Europe de Bouygues sont compris dans les 200 Go, alors que les 24 Go de RED sont en plus des 200 Go.

Pour les utilisateurs ne voyageant pas à l'étranger, le prix de l'abonnement est identique entre les deux, mais la carte SIM est facturée 10 € chez RED contre seulement 1 € chez Bouygues. Avantage B&You sur ce point.

Dernier point, les options incluses gratuitement dans les deux forfaits. RED ne propose que peu de choses à savoir la facture sur Internet, la double prévenance (être informé par SMS de l'utilisation de votre ligne) et le contrôle parental. Si vous voulez la messagerie vocale visuelle, il faudra payer 2€/mois, et idem 2€/mois pour le double appel (..). A contrario Bouygues Télécom inclut gratuitement ces deux options, donc clairement avantage B&You sur ce point.

Au final, si vous voyagez en Europe RED est plus adapté, mais dans le cas contraire Bouygues Télécom l'emporte.





