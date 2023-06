Les MVNO continuent de nous régaler avec des forfaits mobiles low cost pour les personnes n'ayant pas un besoin énorme en données mobiles et un petit budget, mais certains opérateurs nationaux ne sont pas en reste. Grâce à un ensemble complet de services et à son prix compétitif, la formule dite de "5 Go à 5 €" continue de remporter un véritable succès. À vous de choisir parmi ces cinq offres attractives !

Commençons avec le forfait "Le Mini" de chez Youprice. Ce forfait adaptatif vous coûtera 5 € par mois pour 5 Go de données mobiles. En cas de dépassement des 5 Go, deux paliers existent avec des prix augmentés jusqu'à maximum 10,99 € pour 10 Go (voir ci-dessous).

Attention, signalons une petite différence sur le prix selon le réseau que vous choisirez. Pour disposer du réseau Orange le tarif sera de 4,99 €/mois pendant 2 mois uniquement puis ensuite de 5,99 €, alors que si vous choisissez le réseau SFR le prix restera fixe à 4,99 €/mois. La qualité du réseau Orange se paye !

Cet abonnement sans engagement comprend :

Appels et SMS / MMS illimités depuis et vers la France et l'UE / DOM

Jusqu'à 10 Go de data (le prix évolue au-dessus de 5 Go)

de data (le prix évolue au-dessus de 5 Go) Appels WiFi

Choix du réseau mobile (Orange ou SFR)

Messagerie vocale visuelle (iOS et Android)

Ce forfait "Le Mini" 5 Go de chez Youprice est proposé à 4,99 €/mois sans engagement.





Continuons avec le forfait 5 Go de chez Bouygues Télécom avec son offre B&You qui est également proposé à 4,99 € par mois sans engagement. Il comprend :

5 Go d'internet utilisables en France, Europe et DOM

utilisables en France, Europe et DOM Appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine

Réseau Bouygues Telecom

Ce forfait 5 Go de chez B&You est commercialisé 4,99 €/mois sans engagement.





Enchainons avec RED by SFR qui fournit un abonnement mobile à 4,99 € par mois sans engagement pour 5 Go de données mobiles. Il inclut :

5 Go de data en France et 6 Go en Europe

en France et 6 Go en Europe Appels illimités en France et dans l'UE et les domaines d'outre-mer

SMS / MMS illimités en France, Europe et DOM

Cet abonnement 5 Go RED by SFR est vendu 4,99 €/mois sans engagement.





Réglo Mobile d'E. Leclerc propose un forfait 10 Go à 4,95 € par mois sans engagement, ce qui fait de lui le forfait avec la plus grande quantité de data disponible dans notre sélection. Son offre inclut :

10 Go de données mobiles, dont 5 Go en Europe / DOM

de données mobiles, Appels, SMS et MMS illimités en France et en Europe / DOM

Réseau mobile SFR

Ce forfait Réglo mobile est proposé à 4,95 € par mois sans engagement.





Free propose enfin un forfait à seulement 2 € avec 2 heures d'appel, SMS / MMS illimités et seulement 50 Mo de data, mais vous pourrez, pour 2,99 € de plus par mois, bénéficiez de l'option "Booster" qui vous octroie 5 Go de données mobiles ainsi que 6 Go en Europe et DOM, et les communications en illimité.

L'addition du forfait Free 2 € + l'option "Booster" est à 4,99 €/mois, sans engagement.

Et du côté des offres fibre, n'hésitez pas à consulter les 3 offres box fibre les moins chères du moment ou bien encore quelle est la box internet fibre Free la plus intéressante ?