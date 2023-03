Pour ceux qui souhaitent un forfait mobile à tout petit prix, rien de mieux qu'un opérateur virtuel, comme par exemple cette récente offre d'un forfait mobile 20 Go à moins de 7 €.

Pour ceux qui préfèrent rester sur un des 4 opérateurs nationaux, la situation a beaucoup évolué ces derniers jours avec pour commencer le nouveau forfait Sosh 130 Go à 15,99 € par mois, suivi de la réaction de RED avec son forfait 200 Go à 15,99 € également. Bouygues Télécom ne pouvait pas rester les bras croisés, et c'est chose faite aujourd'hui.

Bouygues Télécom lance donc un nouveau forfait mobile B&You avec 150 Go de données mobiles 5G à seulement 15,99 €, le tout bien entendu sans engagement.

Notons immédiatement que si le prix est identique à celui de la concurrence, à savoir 15,99 € pour les trois, la quantité de data varie légèrement (130 Go pour Sosh, 150 Go pour B&You et 200 Go pour RED) mais la grande différence est que le forfait de Bouygues supporte de base la 5G !

Ce forfait intègre les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine avec la qualité du réseau 4G et 5G de Bouygues Télécom, 150 Go de data en France dont 30 Go utilisables en Europe et dans les DOM.

Le forfait mobile B&You 150 Go 5G à 15,99 € par mois

Concernant la concurrence, vous trouverez différentes offres :