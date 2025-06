La 5G+, ou 5G autonome / standalone, est la nouvelle norme en matière de connectivité mobile en France. Après des années de 5G "partielle" (ou NSA, pour non-standalone) qui s'appuyait encore sur le réseau 4G, les opérateurs basculent enfin vers une véritable 5G indépendante. Une bonne nouvelle pour ceux qui recherchent des débits et une réactivité accrus sur leur smartphone.

Mais quels sont les opérateurs qui la proposent déjà, et à quel prix ? Free Mobile a ouvert le bal en septembre 2024, suivi par Orange en mars 2025. Récemment, le 23 juin dernier, Bouygues Telecom a également activé son réseau 5G+. Seul SFR manque encore à l'appel pour le grand public, malgré un réseau techniquement prêt pour les professionnels.

Sachez cependant qu'il n'est pas toujours nécessaire de changer de forfait pour en profiter : il vous faudra simplement un smartphone compatible (les iPhone sont éligibles depuis juin 2025) et vous trouver en zone couverte par la 5G+.

Free : le pionnier de la 5G+ et toujours le plus abordable

Free Mobile a été le premier à déployer la 5G+ pour ses clients en septembre 2024, ce qui lui permet aujourd'hui d'offrir la compatibilité avec plus de 100 modèles de smartphones. Free reste également l'opérateur le plus abordable pour profiter de la 5G+. Vous pouvez obtenir une SIM physique ou une eSIM pour 10 €.

Deux offres phares vous donnent accès à la 5G SA chez Free :

Le Forfait Série Free 200 Go à 8,99 €/mois pendant 12 mois , puis bascule vers le Forfait Free 5G à 19,99 €/mois. Il inclut 200 Go en 5G en France, 30 Go en 5G ou 4G en Europe et dans les DOM. Les appels, SMS et MMS sont illimités en France, et vous bénéficiez d'un accès inclus à OQEE by Free (TV sur mobile) ainsi que 12 mois offerts à Chat Pro de Mistral AI.





, puis bascule vers le Forfait Free 5G à 19,99 €/mois. Il inclut 200 Go en 5G en France, 30 Go en 5G ou 4G en Europe et dans les DOM. Les appels, SMS et MMS sont illimités en France, et vous bénéficiez d'un accès inclus à OQEE by Free (TV sur mobile) ainsi que 12 mois offerts à Chat Pro de Mistral AI. Le Forfait Free 350 Go à 9,99 €/mois pour les abonnés Freebox Pop, ou à 19,99 €/mois pour les non-abonnés. Il offre 350 Go en 5G+/4G en France métropolitaine (ou illimité pour les abonnés Freebox). Les appels, SMS et MMS sont illimités en France, et vous disposez de 35 Go en 5G ou 4G depuis plus de 110 destinations. Comme pour le forfait Série Free, l'accès à OQEE by Free est inclus et vous profitez de 12 mois offerts à Chat Pro de Mistral AI.

Bon à savoir : Free vous rembourse jusqu'à 10 € sur vos frais de résiliation si vous changez d'opérateur.

Orange : la 5G+ pour tous (ou presque)

Orange a lancé sa 5G+ en mars 2025 en faisant le pari de la simplicité : tous ses forfaits 5G sont compatibles 5G+, sans surcoût ni engagement. Seules les offres Sosh, qui sont traitées séparément, restent limitées à la 5G NSA. Pour activer la 5G+ chez Orange, il suffit d'activer l'option gratuite directement depuis votre espace client, à condition de disposer d'un mobile compatible (environ 60 modèles) et d'être sous couverture 5G+. Vous pouvez obtenir une SIM physique ou une eSIM pour 10 €.

Voici quelques-unes des meilleures offres pour basculer vers la 5G+ d'Orange :

La Série Spéciale 120 Go à 24,99 €/mois (ou 19,99 €/mois avec le code HELLOMOBILE, ou 14,99 €/mois pour les 18-26 ans), sans engagement. Elle inclut 120 Go en 5G+ en France et 50 Go utilisables en itinérance en Europe, dans les DOM, en Suisse et en Andorre. Les appels, SMS et MMS sont illimités en France et depuis ces zones.





(ou 19,99 €/mois avec le code HELLOMOBILE, ou 14,99 €/mois pour les 18-26 ans), sans engagement. Elle inclut 120 Go en 5G+ en France et 50 Go utilisables en itinérance en Europe, dans les DOM, en Suisse et en Andorre. Les appels, SMS et MMS sont illimités en France et depuis ces zones. Le Forfait 170 Go à 22,99 €/mois pendant 6 mois , puis 34,99 €/mois. Vous bénéficiez de 170 Go en 5G+ en France et 100 Go en itinérance Europe / DOM / Suisse / Andorre. Les appels, SMS et MMS sont illimités, et une Multi-SIM Internet est incluse.





, puis 34,99 €/mois. Vous bénéficiez de 170 Go en 5G+ en France et 100 Go en itinérance Europe / DOM / Suisse / Andorre. Les appels, SMS et MMS sont illimités, et une Multi-SIM Internet est incluse. La Série Spéciale 5G+ 180 Go à 41 €/mois (ou 25 €/mois pour les 18-26 ans), sans engagement. Ce forfait comprend 180 Go en 5G+ en France, 100 Go utilisables en Europe, dans les DOM, en Suisse et en Andorre. Les appels, SMS et MMS sont illimités. Cette offre inclut également Netflix Standard avec pub pendant 6 mois (puis 7,99 €/mois) et ChatGPT Plus offert pendant 1 an.





(ou 25 €/mois pour les 18-26 ans), sans engagement. Ce forfait comprend 180 Go en 5G+ en France, 100 Go utilisables en Europe, dans les DOM, en Suisse et en Andorre. Les appels, SMS et MMS sont illimités. Cette offre inclut également Netflix Standard avec pub pendant 6 mois (puis 7,99 €/mois) et ChatGPT Plus offert pendant 1 an. La Série Spéciale Voyage 180 Go à 40 €/mois (ou 22 €/mois pour les 18-26 ans), sans engagement. Elle offre 180 Go utilisables en France, Europe, DOM, Suisse et Andorre, avec 40 Go supplémentaires pour 18 destinations internationales majeures. Les appels, SMS et MMS sont illimités.

Orange propose également de rembourser une partie de vos frais de résiliation, jusqu'à 12 € par mois pendant 6 mois.

Bouygues Telecom : la 5G+ dans le haut de gamme

Bouygues Telecom est le dernier des grands opérateurs à avoir activé son réseau 5G+ le 23 juin dernier. Contrairement à Free et Orange qui la proposent sur plusieurs forfaits, Bouygues réserve pour l'instant sa 5G+ à une seule offre, son forfait le plus haut de gamme. Pour en bénéficier, il faut être en zone couverte, disposer d'une carte SIM récente (SIM physique à 5 € ou eSIM à 1 €), et surtout, posséder un smartphone compatible parmi environ 20 modèles.

L'offre 5G+ exclusive de Bouygues est le Forfait 300 Go 5G, proposé à 54,99 €/mois pour les clients Bbox, ou 59,99 €/mois sans box, avec un engagement de 24 mois. Ce forfait inclut 300 Go en 5G (et 5G+ si compatible) en France. Les appels, SMS et MMS sont illimités, et vous disposez de 40 Go en Europe / DOM / Suisse et pour 20 destinations supplémentaires.