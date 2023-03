Depuis quelques semaines déjà, la situation était assez figée dans le domaine des forfaits mobiles, avec une sorte de statut quo, les opérateurs étant plus soucieux de conserver leurs marges que de se livrer à une bataille sur les prix.

Cependant, la hausse du prix de nos abonnements actuels, chez tous les opérateurs nationaux hormis Free, a changé un peu la donne, donnant la possibilité à tous les clients, engagés ou non, de résilier sans frais leur abonnement et d'aller trouver moins cher chez la concurrence. Il n'en fallait pas plus pour que les hostilités reprennent et que chacun espère récupérer les abonnés des autres.

La semaine dernière c'est ainsi Sosh qui lançait son forfait 130 Go à 15,99 € par mois, suivi par RED avec son forfait 200 Go à 15,99 €, et enfin de Bouygues Télécom avec un forfait 150 Go 5G (contrairement à la concurrence), qui n'aura tenu que 24 heures seulement, avant de basculer vers une offre identique à RED à savoir un forfait mobile B&You avec 200 Go de données mobiles 4G à 15,99 €. Fini donc le support de la 5G pour ce forfait sans engagement.

Ce forfait inclut donc les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, 200 Go de data 4G en France dont 25 Go utilisables en Europe et dans les DOM.

Le forfait mobile B&You 200 Go 4G à 15,99 € par mois



Et pour ceux qui souhaitent un forfait à tout petit prix, découvrez ce forfait mobile 30 Go à moins de 7 €.