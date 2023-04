Comme indiqué, RED a renouvelé sa gamme de forfaits mobiles à partir de 6,99 €, et Bouygues Télécom lui a donc emboîté le pas quelques heures plus tard.

Vous trouverez donc 4 forfaits B&You :

Comme d'habitude, ces forfaits sont sans variation de prix défini dans le temps et sans engagement.

Ces forfaits incluent les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, respectivement 1, 20, 100 et 200 Go de data 4G en France dont respectivement 1, 14, 20 et 25 Go utilisables en Europe et dans les DOM.

Et si vous êtes à la recherche d'un forfait mobile pas cher, regardez du côté de la concurrence et notamment au niveau des opérateurs mobiles virtuels comme l'excellent YouPrice :