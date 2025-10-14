En plus de son nouveau forfait Autumn Edition 80 Go, Bouygues Telecom vient de sortir en même temps un forfait "Spécial Voyage". Cette nouvelle formule se veut adaptée aux besoins des voyageurs réguliers avec une large couverture internationale.

Voici ce qu'il contient :

300 Go de données mobiles en France.

de données mobiles en France. 40 Go de données utilisables en Europe, dans les DOM et dans 49 autres destinations internationales.

Au total, le forfait couvre 110 destinations, parmi lesquelles on retrouve des pays parfois absents des offres concurrentes comme l'Arabie Saoudite ou l'Île Maurice.

Comment se positionne B&You face à la concurrence ?

Avec ce nouveau tarif de 19,99 €, B&You s'aligne sur les prix de Free et RED by SFR, mais se positionne au-dessus de l'offre récente de Sosh. Voici un aperçu comparatif des principaux forfaits pour voyageurs :

En résumé, bien que le nouveau forfait de B&You ne soit pas le moins cher, il reste une option intéressante pour ceux qui ont besoin d'une très grande quantité de données en France et qui voyagent vers des destinations spécifiques non couvertes par les autres opérateurs.

➡️ Découvrir le forfait B&You "Spécial Voyage" 300 Go 5G + 40 Go à l'étranger