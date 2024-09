Free fait le plein d'abonnés ces derniers temps au détriment de SFR, grâce entre autres au maintien des prix de ses forfaits mobiles historiques à 2 € et 19,99 €, ou encore à son forfait Free 5G haut de gamme, actuellement l'un des meilleurs du marché pour les abonnés Freebox, avec un tarif plus avantageux et des données 5G illimitées.

Voici un récapitulatif de ces 3 offres mobiles Free.

Forfait Free 2h

Le forfait 2h est à 2 € par mois sans engagement pour les non abonnés Freebox et gratuit pour les abonnés Freebox.

Il propose :

50 Mo d'internet en 4G / 4G+,

2h d’appels en France avec SMS et MMS illimités,

Depuis l'Europe et les DOM : 50 Mo d'internet en 4G, 2h d'appels et SMS / MMS illimités.

Vous pouvez ajouter en option un Booster de 3 Go en 4G avec les appels illimités en France métropolitaine pour +0,99 €/mois ou un Booster de 20 Go en 4G avec appels illimités en France métropolitaine pour +3,99 €/mois.





Forfait Série Free 160 Go

La Série Free 160 Go est maintenant au prix de seulement 9,99 € par mois pendant 1 an puis il bascule ensuite vers le Forfait Free 5G à 19,99 € par mois. Il est lui aussi sans engagement et comprend :

160 Go d'internet en 4G / 4G+,

Appels, SMS et MMS illimités en France,

Depuis l'Europe et les DOM : 20 Go d'internet en 4G avec appels, SMS et MMS illimités.



Forfait Free 5G 300 Go

Le forfait Free 5G sans engagement est proposé à 19,99 € par mois pour les non abonnés Freebox et à 15,99 € avec internet illimité pour les abonnés Freebox et même seulement à 9,99 € par mois pour les abonnés Freebox Pop.

Il offre :