La période des promotions de rentrée semble bien loin. C'est même une douche froide que révèle le dernier baromètre des prix du comparateur Ariase : en seulement un mois, le prix moyen d'un forfait mobile (avec au moins 20 Go) a bondi de 10,9 %, pour atteindre 12,76 €.

Sur l'année, la flambée est encore plus spectaculaire, avec une hausse de 15,9 %. Après des années de compétition acharnée, la fête des prix cassés semble définitivement terminée.

Pourquoi une telle augmentation des prix ?

L'explication est simple : la fin de la guerre des prix semble actée. Après des années à se battre à coups de promotions agressives pour capter des abonnés, les opérateurs historiques semblent avoir signé un armistice tacite.

Ce sont eux qui tirent le marché vers le haut, cherchant à reconstituer leurs marges. Les exemples sont frappants : le forfait 20 Go chez Orange a explosé pour atteindre 17,99 € par mois, tandis que son équivalent chez SFR est désormais à 15,99 €. Cette stratégie concertée des poids lourds du secteur redessine complètement le paysage tarifaire.

Comment cette nouvelle stratégie impacte-t-elle les consommateurs ?

Les premiers perdants de cette nouvelle ère sont évidemment les consommateurs, qui voient leur facture de téléphonie mobile s'alourdir. Dans ce contexte, ce sont les MVNO (opérateurs de réseau mobile virtuel) qui tirent leur épingle du jeu. Dépourvus de leur propre infrastructure réseau, ces opérateurs "alternatifs" continuent de proposer des offres très compétitives, devenant le principal refuge pour les chasseurs de bonnes affaires.

Des acteurs comme CDiscount Mobile, YouPrice, Lebara ou Syma maintiennent une pression tarifaire et représentent aujourd'hui les derniers bastions des forfaits à bas prix.

Est-il encore possible de trouver des forfaits pas chers ?

Oui, mais il faut désormais se tourner quasi exclusivement vers les MVNO. Pour s'y retrouver, le baromètre du prix de la data, comme celui proposé par Edcom, reste un excellent indicateur pour identifier les opérateurs les plus attractifs. Malgré la hausse générale, des offres très intéressantes subsistent pour ceux qui savent chercher :





B&You (Bouygues Telecom) propose un forfait 80 Go en 5G pour 8,99 € par mois, incluant 25 Go en Europe/DOM et un an d'abonnement à l'IA Perplexity Pro.

(Orange) maintient son offre 80 Go à 9,99 € par mois, avec 20 Go en itinérance.

(réseau Orange ou SFR au choix) se distingue avec son forfait "L'Essential" de 100 Go pour seulement 7,99 € par mois.

Ces quelques exemples montrent que des alternatives existent, mais elles confirment que le centre de gravité des bonnes affaires s'est déplacé des opérateurs historiques vers leurs concurrents virtuels.

Foire Aux Questions (FAQ)

Cette hausse des prix va-t-elle continuer ?

La tendance semble malheureusement installée. Les grands opérateurs cherchent à rentabiliser leurs lourds investissements dans la 5G et la fibre. La hausse des coûts de l'énergie pèse également sur leurs charges. On peut donc s'attendre à ce que les prix des forfaits chez Orange, SFR et Bouygues Telecom continuent d'augmenter ou, au mieux, se stabilisent à ce niveau élevé. La seule variable d'ajustement reste la concurrence féroce des MVNO.

Qu'est-ce qu'un MVNO et comment proposent-ils des prix si bas ?

Un MVNO (Mobile Virtual Network Operator) est un opérateur qui ne possède pas son propre réseau de télécommunication. Il loue en gros les infrastructures des opérateurs historiques (Orange, SFR, Bouygues Telecom) pour proposer ses propres offres. Leurs coûts de structure étant bien plus faibles (pas de réseau à entretenir, moins de boutiques physiques, marketing ciblé), ils peuvent se permettre de rogner sur les marges et de proposer des tarifs beaucoup plus agressifs.

Les forfaits 5G sont-ils aussi touchés par cette augmentation ?

Oui, la hausse des prix est générale et touche l'ensemble des offres, y compris les forfaits 5G. Cependant, la concurrence reste vive sur ce segment, et des MVNO comme B&You ou YouPrice proposent encore des forfaits 5G avec une grande quantité de data à des tarifs très compétitifs, souvent sous la barre des 10 euros par mois.