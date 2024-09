Alors que Free fait actuellement le plein d'abonnés notamment au détriment de SFR, l'opérateur mobile espère bien enfoncer le clou face à la concurrence avec l'intégration gratuite de 3 nouveautés dans son forfait Serie mobile.

Vous aurez donc maintenant accès gratuitement à la 5G, les données mobiles à l'étranger passent à 25 Go/mois au lieu de 20 Go auparavant, et enfin l'application TV Oqee est également maintenant disponible gratuitement, avec à la clé plus de 220 chaînes télévisées et de nombreux services de replay sans oublier du contrôle du direct, start-over ou encore la possibilité d'enregistrer



La Série Free 160 Go 5G est au prix de seulement 10,99 € par mois pendant 1 an puis il bascule ensuite vers le Forfait Free 5G à 19,99 € par mois. Il est sans engagement et comprend donc :

160 Go d'internet en 4G / 4G+ / 5G,

Appels, SMS et MMS illimités en France,

Depuis l'Europe et les DOM : 25 Go d'internet en 4G avec appels, SMS et MMS illimités.

L'application TV Oqee

Et pour rappel Free propose deux autres forfaits mobiles :

Forfait Free 2h

Le forfait 2h est à 2 € par mois sans engagement pour les non abonnés Freebox et gratuit pour les abonnés Freebox.

Il propose :

50 Mo d'internet en 4G / 4G+,

2h d’appels en France avec SMS et MMS illimités,

Depuis l'Europe et les DOM : 50 Mo d'internet en 4G, 2h d'appels et SMS / MMS illimités.

Vous pouvez ajouter en option un Booster de 3 Go en 4G avec les appels illimités en France métropolitaine pour +0,99 €/mois ou un Booster de 20 Go en 4G avec appels illimités en France métropolitaine pour +3,99 €/mois.





Forfait Free 5G 300 Go

Le forfait Free 5G sans engagement est proposé à 19,99 € par mois pour les non abonnés Freebox et à 15,99 € avec internet illimité pour les abonnés Freebox et même seulement à 9,99 € par mois pour les abonnés Freebox Pop.

Il offre :