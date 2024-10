Après l'intégration gratuite de 3 nouveautés dans son forfait Serie mobile, puis le lancement de la 5G dite SA, Free continue de bousculer le marché en mettant en place une baisse de prix sur son forfait mobile Série Free.

Pour rappel, ce forfait intègre maintenant gratuitement la 5G, 25 Go/mois de données mobiles à l'étranger et l'application TV Oqee (plus de 220 chaînes télévisées, services de replay, enregistrement...).

Facturé 11,99 € il y a moins d'un mois (mais avec 160 Go de data), vous pourrez aujourd'hui avoir le forfait mobile Série Free 120 Go 5G à seulement 8,99 € par mois pendant 1 an. Ensuite ce dernier basculera automatiquement vers le Forfait Free 5G à 19,99 € par mois.



Pour rappel, ce forfait est sans engagement et comprend donc :

120 Go d'internet en 4G / 4G+ / 5G,

Appels, SMS et MMS illimités en France,

Depuis l'Europe et les DOM : 25 Go d'internet en 4G avec appels, SMS et MMS illimités.

L'application TV Oqee

Et concernant la concurrence, de nombreuses offres sont également à considérer :