Grâce à des opérateurs 100% en ligne comme Lebara, YouPrice et Prixtel, il est aujourd'hui possible de profiter de tarifs ultra-compétitifs sur les forfaits mobiles. Voici 3 offres destinées à ceux qui ne consomment pas beaucoup de data, mais souhaitent rester connectés sans se ruiner.

Lebara : le maximum de data pour le prix

Le forfait mensuel de Lebara frappe fort avec une enveloppe de 60 Go de data sur le réseau 4G/4G+ de SFR pour seulement 5,99 €. C'est, sur le papier, le meilleur rapport data/prix du trio. Les appels et SMS vers la France sont illimités.

Attention cependant : les MMS ne sont pas inclus. L'envoi de photos via le réseau mobile traditionnel ne fonctionnera pas et ne sera pas décompté. Il faudra passer par des applications de messagerie comme WhatsApp ou Messenger, qui utiliseront votre enveloppe de données.

Pour qui est-il idéal ?



Si vous cherchez un forfait généreux mais sans gigas superflus pour autant et que vous n'envoyez jamais de MMS, c'est le choix le plus pertinent.

YouPrice : le choix du réseau et l'option eSIM

YouPrice se distingue par une caractéristique unique et très appréciable : la possibilité de choisir entre le réseau Orange et le réseau SFR. Pour 4,99 €, vous avez 30 Go sur le réseau SFR. Pour 1 € de plus, soit 5,99 €, vous bénéficiez de la même offre sur le réseau Orange.

C'est un forfait complet avec appels, SMS et MMS illimités, et 8 Go de data en Europe. Autre atout bien pratique, YouPrice propose une eSIM sur le réseau Orange, idéale pour ceux qui possèdent un smartphone compatible et ne veulent pas s'encombrer d'une carte SIM physique.

Pour qui est-il idéal ?



YouPrice s'adresse à ceux qui privilégient la qualité et la flexibilité. Idéal si vous souhaitez la couverture du réseau Orange sans payer le prix fort, ou si vous avez besoin d'une eSIM. C'est un forfait équilibré et moderne pour un usage quotidien complet.

Prixtel : le forfait flexible qui s'ajuste à votre consommation

Prixtel propose un concept différent : un forfait qui s'adapte à votre consommation de données. Vous ne payez que ce que vous utilisez, selon un système de paliers :

Jusqu'à 20 Go utilisés : 4,99 €

utilisés : 4,99 € Entre 20 Go et 30 Go : 6,99 €

: 6,99 € Entre 30 Go et 40 Go : 8,99 €

Il inclut les appels, SMS et MMS illimités. Son autre point fort est son enveloppe de données en Europe / DOM, très confortable avec 15 Go disponibles, soit presque le double de ses concurrents.

Pour qui est-il idéal ?



Prixtel est la solution parfaite pour les utilisateurs à la consommation variable. Si certains mois vous êtes peu sur votre mobile et d'autres beaucoup plus, ce forfait vous évitera de payer pour de la data non utilisée. C'est aussi le meilleur choix pour les voyageurs réguliers en Europe grâce à sa généreuse enveloppe roaming.

