Proposé en Free-to-play, le jeu d'Epic Games multiplie les mises à jour pour apporter toujours plus de contenu aux joueurs et les inviter à dépenser de l'argent pour obtenir des skins avec divers partenariats à la clé.

Des costumes payants qui font également souvent l'objet de critiques et qui attirent désormais l'attention de la FTC (Federal Trade Commission).

Fortnite va devoir rembourser les joueurs

La FTC a décidé de sanctionner Epic Games pour l'utilisation de "Techniques obscures visant à inciter les joueurs à réaliser des achats non désirés tout en permettant aux enfants d'accumuler des frais non autorisés et sans aucune intervention des parents".

Il est ainsi reproché à Fortnite de faciliter l'achat de contenu payant aux enfants en limitant volontairement les étapes de validation et notamment en éludant le consentement parental.

La commission a ainsi prononcé une sanction particulièrement salée : une amende de 245 millions de dollars qui devra être retournée aux joueurs. Epic Games devra donc dépenser l'équivalent de 245 millions de dollars pour rembourser les joueurs ayant acheté du contenu sur son titre entre janvier 2017 et novembre 2018.

Epic Games est également appelé à modifier le fonctionnement de son système de vente de contenu.