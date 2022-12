Le titre Fortnite est un des grands succès d'Epic Games et propose un style Battle Royale où un certain nombre de joueurs s'affrontent jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. La popularité du jeu est alimentée par l'apport régulier de nouveaux contenus et de campagnes et comprend ses joueurs stars et ses nombreuses diffusions de parties en streaming.

Il est facile de se laisser emporter par le rythme effréné et la volonté de progresser au point d'enchaîner les parties sans répit...avec parfois des conséquences sur la santé.

Tout est également fait pour amener les joueurs à rester sur la plateforme, et pas forcément pour jouer. Des événements, comme des concerts, ont régulièrement été organisés pour attirer les joueurs.

En Chine, le trop grand attrait des jeux vidéo a conduit le gouvernement à prendre des mesures fortes de limitation du temps passé par la jeunesse à jouer devant les écrans. Fortnite n'est d'ailleurs plus proposé en Chine depuis fin 2021.

Des enfants complètement accros

L'addiction aux jeux vidéo est mise en cause au Canada par plusieurs parents dans le cas du célèbre titre Fortnite d'Epic Games. Selon eux, la dépendance engendrée sur leur progéniture est similaire à celle de drogues dures comme l'héroïne ou la cocaïne et conduit à des symptômes physiques et psychologiques similaires.

Sont décrits dans une plainte collective des migraines, douleurs dorsales et troubles sociaux mais il est aussi question du temps passé à jouer, avec pour l'un des enfants âgé de 13 ans à l'époque un minimum de 3 heures par jour (et par nuit) et un ensemble de 7781 parties jouées en deux ans.

L'aspect pécunier est également pointé du doigt avec des incitations pour dépenser afin de s'offrir des éléments cosmétiques ou permettant de progresser dans le jeu à l'aide de la monnaie virtuelle V-Buck obtenue aussi avec de l'argent bien réel.

Et le rôle des parents ?

Selon la plainte, l'un des enfants aurait ainsi dépensé quelque 6000 dollars canadiens (plus de 4000 euros) dans le jeu, tout en se disant victime d'une fraude, rapporte l'AFP.

Les parents demandent des dommages moraux et matériels, de même que le remboursement des achats des joueurs mineurs. De son côté, Epic Games affirme que la démonstration de la dépendance à Fortnite est insuffisante en l'absence de dossier médical posant un tel diagnostic et d'études appuyant les "effets indésirables d'un jeu vidéo".

Epic Games va devoir réfuter l'argumentation de produit dangereux et nocif attribué dans la plainte à son jeu Fortnite et se défendre face aux accusations d'abus par rapport au système de monnaie virtuelle utilisée, qui lui ont déjà coûté 26,5 millions de dollars (américains) pour résoudre un litige en Caroline du Nord.