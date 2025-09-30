C'est le genre de polémique qu'Epic Games n'avait certainement pas vu venir. Ce week-end, l'éditeur de Fortnite a dû retirer précipitamment de sa boutique et des casiers des joueurs une emote de danse, "Peaceful Hips", issue de sa collaboration avec la série à succès de DC, Peacemaker.

La raison ? Un simple mouvement de bras, anodin en apparence, qui s'est transformé en un symbole hautement problématique à la suite d'une révélation scénaristique majeure dans le dernier épisode de la série.

Comment une danse innocente est-elle devenue si problématique ?

L'emote "Peaceful Hips" reproduit la chorégraphie décalée du générique de la saison 2 de la série Peacemaker, réalisée par James Gunn. Le mouvement en question, où le personnage lève les bras à angle droit, semblait n'être qu'une bizarrerie de plus dans l'univers de l'anti-héros.

Mais tout a basculé avec la diffusion de l'épisode 6, qui révèle que l'intrigue se déroule dans un univers alternatif où l'Allemagne nazie a gagné la Seconde Guerre mondiale. Ce nouveau contexte a immédiatement reconfiguré la perception de la danse : le mouvement de bras apparaît désormais comme une allusion déguisée et volontaire à une croix gammée. La chorégraphe de la série avait d'ailleurs laissé entendre que le générique contenait des indices sur l'histoire de la saison.

Quelle a été la réaction d'Epic Games et de la communauté ?

La réaction d'Epic Games a été quasi instantanée. Conscient du potentiel désastreux d'avoir des millions de joueurs, dont beaucoup de jeunes, reproduisant un geste assimilable à un symbole nazi, le studio a agi sans attendre. Dans un communiqué, l'éditeur a annoncé la désactivation de l'emote, précisant "enquêter sur les intentions créatives de notre partenaire". Epic Games a également promis un remboursement complet aux joueurs, laissant entendre que le retour de la danse est hautement improbable.





La communauté, d'abord surprise par ce retrait soudain, a rapidement compris l'enjeu en découvrant le contexte de la série, saluant majoritairement la réactivité de l'éditeur. Les autres objets cosmétiques du pack Peacemaker, comme le skin du personnage, restent quant à eux utilisables en jeu.

Quelles sont les implications de cette affaire pour les collaborations futures ?

Cet incident est un cas d'école sur les risques des collaborations transmédias à l'ère du streaming. En liant un produit de masse comme Fortnite à une série en cours de diffusion, Epic Games s'est exposé à une évolution narrative qu'il ne maîtrisait pas. La déclaration du studio, qui semble découvrir "les intentions créatives" de son partenaire après coup, suggère une possible rétention d'information de la part des créateurs de la série, peut-être pour préserver le secret de leur intrigue. Le réalisateur James Gunn, connu pour son humour provocateur, n'a pas encore réagi.





Pour l'industrie, c'est un rappel brutal : un contenu peut être parfaitement acceptable un jour et devenir hautement toxique le lendemain. Cette affaire pourrait pousser les éditeurs à exiger une transparence totale sur les scénarios des œuvres avec lesquelles ils collaborent, ou à se montrer plus prudents avant d'intégrer des éléments dont le sens pourrait être détourné.

Foire Aux Questions (FAQ)

L'emote "Peaceful Hips" va-t-elle revenir dans Fortnite ?

C'est extrêmement improbable. Le fait qu'Epic Games ait immédiatement proposé un remboursement complet aux acheteurs est un signal fort que le retrait est définitif. Conserver un objet potentiellement associé à un symbole nazi serait un risque d'image beaucoup trop grand pour l'entreprise.

Les autres cosmétiques de la collaboration Peacemaker sont-ils affectés ?

Non, seuls les joueurs qui possédaient l'emote "Peaceful Hips" ont vu l'objet disparaître de leur casier. Le skin du personnage de Peacemaker et les autres accessoires du pack restent disponibles et utilisables pour ceux qui les ont achetés.

Est-ce que Epic Games était au courant du sous-texte de la danse ?

Le communiqué officiel d'Epic Games suggère que non. La phrase "nous nous renseignons sur les intentions créatives de notre partenaire" indique que le studio a été pris de court par la révélation de la série. Il est plausible que l'équipe de James Gunn ait gardé le secret sur ce "détail" scénaristique pour éviter les fuites.