C'est le genre d'annonce qui fait l'effet d'un uppercut en pleine face pour une communauté de joueurs passionnés. Le 23 mai 2025, la nouvelle est tombée, sèche et sans appel : NetherRealm Studios et son éditeur Warner Bros. ont décidé de mettre un terme au développement de contenu additionnel pour Mortal Kombat 1. Moins de deux ans après avoir relancé sa franchise phare avec un nouveau numéro 1, le studio tire donc un trait sur les futurs personnages en DLC et les extensions narratives. Une décision qui intervient peu de temps après la sortie d'une "Definitive Edition", regroupant le jeu de base, les Kombat Packs 1 et 2, ainsi que l'extension Khaos Reigns. Un timing qui laissait déjà présager la suite, mais la confirmation officielle a tout de même surpris et déçu bon nombre de kombattants virtuels.

Une annonce brutale malgré des promesses et des ventes correctes

La communication du studio, relayée sur les réseaux sociaux, n'a pas cherché à édulcorer la situation : “Nous entendons les demandes des joueurs pour un support continu du jeu Mortal Kombat 1... il n'y aura pas de personnages DLC ou de chapitres d'histoire supplémentaires publiés à partir de maintenant.” NetherRealm assure toutefois que le jeu continuera de bénéficier de correctifs techniques et d'ajustements d'équilibrage pour garantir une expérience de jeu optimale. Maigre consolation pour ceux qui espéraient voir le roster s'étoffer davantage. Cette décision est d'autant plus étonnante que Mortal Kombat 1 s'est écoulé à plus de 5 millions d'exemplaires. Un score qui, sans atteindre les sommets de Mortal Kombat 11 (plus de 15 millions de ventes) ou même la performance initiale de Mortal Kombat X, reste tout à fait honorable. La déception des fans est aussi alimentée par le souvenir des déclarations passées d'Ed Boon, le charismatique patron de NetherRealm. En septembre 2024, il avait tenté de rassurer une communauté déjà inquiète en affirmant que le studio était “toujours pleinement engagé à soutenir Mortal Kombat 1 pour longtemps à venir.” Une promesse qui, aujourd'hui, a un goût amer. L'arrêt du support de contenu majeur intervient ainsi un an et huit mois seulement après la sortie du jeu, un délai plus court que pour Mortal Kombat 11, dont le suivi avait été stoppé deux ans et trois mois après son lancement. Le personnage du T-1000, ajouté en mars 2025, restera donc comme le dernier grand invité de ce casting.

We are hearing players’ requests for continued game support of Mortal Kombat 1, and, while we will continue to support Mortal Kombat 1 through balance adjustments and fixes, there will not be additional DLC characters or story chapters released from this point on. — Mortal Kombat 1 (@MortalKombat) May 23, 2025

Les raisons de cet arrêt prématuré et les regards tournés vers l'avenir

Alors, pourquoi un tel coup d'arrêt ? La raison officielle invoquée par NetherRealm est la nécessité de “se concentrer sur le prochain projet afin de le rendre aussi génial que possible.” Une formule classique qui ouvre la porte à toutes les spéculations. Et des spéculations, il y en a ! Depuis plusieurs mois, des rumeurs insistantes, souvent nourries par les découvertes de dataminers fouineurs, pointent en direction d'un potentiel Injustice 3. Le retour en force de l'univers DC sur grand écran, avec notamment le très attendu film Superman de James Gunn prévu pour juillet 2025, pourrait effectivement créer un alignement des planètes favorable au retour des super-héros et super-vilains de DC dans l'arène des jeux de combat. D'autres bruits de couloir suggèrent que l'accueil mitigé, voire l'échec commercial de l'extension Khaos Reigns, aurait pu jouer un rôle dans cette décision de couper court au support de Mortal Kombat 1, alors même qu'un Kombat Pack 3 et une seconde extension narrative auraient été initialement dans les tuyaux. Le jeu avait pourtant connu un petit frisson de hype en janvier avec l'apparition du combat secret contre Floyd, le fameux ninja rose teasé pendant des années par Ed Boon, mais cette éclaircie n'aura été que de courte durée pour un titre qui, de l'avis de nombreux fans de la première heure, n'a pas totalement convaincu.

Quel avenir pour la franchise Mortal Kombat ?

Que les aficionados se rassurent (un peu), cet arrêt brutal du support de Mortal Kombat 1 ne signifie pas pour autant la mise au placard de la franchise par sa maison mère, Warner Bros. Discovery. Le grand patron, David Zaslav, avait d'ailleurs déclaré en novembre dernier que le groupe comptait bien capitaliser sur quatre de ses licences de jeux vidéo majeures, et Mortal Kombat en faisait partie. Preuve que la marque reste une valeur sûre, une adaptation cinématographique de Mortal Kombat 2 est également attendue dans les salles obscures plus tard cette année. Pour l'heure, les joueurs devront donc ronger leur frein et attendre patiemment que NetherRealm daigne lever le voile sur son mystérieux prochain projet. En espérant que celui-ci, qu'il s'agisse d'Injustice 3 ou d'une toute nouvelle licence, saura rallumer la flamme et combler les attentes d'une communauté exigeante, et un peu échaudée.