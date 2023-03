Playground Games a annoncé il y a quelques jours l'arrivée prochaine d'une extension à destination de Forza Horizon 5. La première pour le titre de course qui l'oriente vers les épreuves de Rallye, et propulsera les joueurs dans une toute nouvelle zone du Mexique.

Rally Adventure : la carte révélée

Baptisé "Rally Adventure", l'extension misera sur des épreuves en mode tout terrain et exploitera de nouveaux horizons. Les joueurs seront envoyés dans la zone de Sierra Nueva qui proposera plusieurs biomes donc une forêt de palmiers, mais également pas mal de verticalité pour des courses sur des chemins escarpés.

Le studio a publié la carte de la zone qui sera proposée. Une carte qui se veut plus petite que la carte du jeu de base, mais qui promet malgré tout suffisamment d'espace et d'épreuves pour garantir plusieurs heures de jeu et de découverte.

Rally Adventure sera proposée à partir du 29 mars sur PC et Xbox Series S|X.