C'est une simple capture d'écran qui a mis le feu aux poudres : un joueur, connu sous le pseudonyme XBOXF10 sur X (anciennement Twitter), a partagé une image qui serait une publicité pour la précommande de Forza Horizon 6, apparue directement dans le garage de Forza Horizon 5.

Le message est clair : le jeu sortirait le 19 mai 2026, avec un accès anticipé dès le 15 mai pour les détenteurs de l'édition Premium. Un timing parfait, ou suspect, à quelques jours seulement de l'événement Xbox Developer Direct où le titre doit être officiellement présenté.

Quelles sont les informations révélées par cette fuite ?

Au-delà de la date, l'image promotionnelle est riche en détails sur le contenu des éditions premium du très attendu Forza Horizon 6. La liste des bonus est généreuse et semble tout à fait plausible pour un lancement de cette envergure. Elle inclut notamment un accès anticipé de quatre jours, une adhésion VIP, un pack de bienvenue, le Car Pass habituel, ainsi que deux packs de voitures spécifiques : le "Time Attack Car Pack" et un "Italian Passion Car Pack" prévu après le lancement.

Le document mentionne également deux extensions majeures post-lancement, une formule bien connue des fans de la série. Pour couronner le tout, une offre de précommande alléchante promet une Ferrari J50 préparée exclusive. Tous ces éléments, du logo aux détails des packs, correspondent aux standards de communication de la franchise Xbox, ce qui renforce l'idée d'une fuite accidentelle plutôt que d'une simple invention.

Cette fuite est-elle crédible ?

C'est ici que le bât blesse. Malgré la cohérence de l'annonce, la crédibilité de cette fuite est sérieusement remise en question. La raison est simple : elle est impossible à reproduire. De nombreux journalistes spécialisés et joueurs à travers le monde ont tenté de provoquer l'apparition de cette publicité dans Forza Horizon 5, sans succès. Le doute est donc total, d'autant que l'auteur original de la publication a lui-même admis ne pas pouvoir faire réapparaître le message.

Pourtant, plusieurs éléments viennent semer le trouble et donner un semblant de corps à cette rumeur. Des sources internes à l'industrie, citées par des médias réputés comme The Verge, avaient déjà évoqué une fenêtre de sortie au mois de mai. Il est donc tout à fait possible que Microsoft ait activé le message promotionnel par erreur pour une durée très limitée avant de le retirer précipitamment. La vérité sera probablement révélée lors de la conférence officielle.

Que sait-on officiellement de Forza Horizon 6 ?

Au milieu de ces spéculations, une information est certaine et confirmée : le terrain de jeu de ce nouvel opus sera le Japon. Les développeurs de Playground Games ont promis un monde ouvert qui s'annonce comme le plus détaillé et le plus varié de la série. Les joueurs pourront explorer des environnements allant des campagnes rurales et des routes de montagne près du Mont Fuji jusqu'aux autoroutes surélevées et aux rues illuminées de Tokyo.

L'accent sera mis sur l'immersion dans la culture automobile japonaise. Le studio a confirmé la présence de véhicules emblématiques comme les "Kei cars", ces petites voitures typiques de l'archipel, et une place de choix sera accordée aux racines du drift et à la passion locale pour la personnalisation. Une consultante culturelle, Kyoko Yamashita, a été impliquée pour garantir l'authenticité de l'expérience, promettant une retranscription fidèle de cet univers unique.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelle est la date de sortie de Forza Horizon 6 ?

Une fuite suggère le 19 mai 2026 pour l'édition standard et le 15 mai 2026 en accès anticipé pour l'édition Premium. Cependant, cette date n'a pas encore reçu de confirmation officielle de la part de Xbox ou Playground Games.

Où se déroulera Forza Horizon 6 ?

Il est officiellement confirmé que le jeu se déroulera au Japon. Les environnements incluront des villes comme Tokyo ainsi que des zones rurales et montagneuses emblématiques.

Forza Horizon 6 sera-t-il disponible sur PlayStation 5 ?

Le jeu sera une exclusivité Xbox et PC à son lancement. Les sources indiquent cependant que les studios prévoient de porter le titre sur PS5 dans un second temps, après la sortie initiale.