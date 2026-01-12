Microsoft compter lancer 2026 sur les chapeaux de roue avec un événement déjà très attendu, le Developer Direct, programmé pour le 22 janvier à une heure accessible.

Cette conférence est la première pierre d'une année symbolique, celle du 25ème anniversaire de la marque. Si le programme officiel est déjà prometteur, une rumeur persistante évoque une annonce surprise qui pourrait voler la vedette aux titres confirmés.

Quels sont les jeux déjà confirmés au programme ?

Le programme officiel de ce premier rendez-vous de l'année est solide. L'entreprise met en avant deux de ses plus grosses cartouches pour rassurer sa communauté. Nous aurons droit à une "présentation approfondie" de Fable, le RPG tant attendu qui doit enfin concrétiser sa sortie cette année. L'humour britannique typique de la saga et le système de choix et conséquences seront au cœur de cette nouvelle démonstration.

À ses côtés, Forza Horizon 6 montrera son gameplay pour la toute première fois dans un aperçu exclusif. Ce nouvel opus, qui se déroulera au Japon, est développé par le même studio que Fable et promet d'être une valeur sûre. Enfin, Beast of Reincarnation, le RPG d'action du studio Game Freak (connu pour Pokémon), lèvera le voile sur les capacités spéciales de son héroïne, Emma.

D'où vient la rumeur du jeu mystère ?

L'information provient de sources très crédibles au sein de l'industrie, qui ont un historique de révélations exactes. L'insider Shinobi602, connu pour sa fiabilité, a été le premier à mentionner un "quatrième jeu secret" sur les forums de Resetera, créant immédiatement l'émoi.

Son affirmation a très vite été corroborée par le média VGC, qui a précisé qu'il s'agirait d'un "titre indépendant prometteur issu d'un éditeur tiers". L'insider Nate The Hate a ensuite ajouté qu'il s'agirait d'un jeu qu'il appréciera, au vu des productions passées du studio. Ces déclarations croisées donnent un poids considérable à cette rumeur concernant l'écosystème Xbox.

À quoi peut-on s'attendre pour cette surprise ?

Dévoiler un jeu par surprise est presque devenu une habitude, une véritable tradition pour la marque lors de ses Developer Direct. Les joueurs se souviennent encore de l'excellent Hi-Fi Rush en 2023, de Visions of Mana en 2024, ou encore de la compilation NINJA GAIDEN en 2025.

La plupart des indices pointent vers une production japonaise. Chaque année, un titre venu du Japon a été mis en avant de cette manière. La révélation d'un jeu mystère issu d'un studio nippon serait donc une stratégie cohérente pour Microsoft afin de lancer en force cette année anniversaire. Heureusement, la réponse sera donnée très rapidement, le 22 janvier à 19h00, heure de Paris.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand aura lieu la conférence Xbox Developer_Direct 2026 ?

La conférence est programmée pour le jeudi 22 janvier 2026 à 19h00, heure de Paris. Elle sera diffusée en direct sur les canaux officiels de la marque.

Quels jeux sont officiellement confirmés pour l'événement ?

Trois jeux ont été confirmés par Microsoft : une présentation détaillée du RPG Fable, un premier aperçu du gameplay de Forza Horizon 6 se déroulant au Japon, et des images de Beast of Reincarnation, le nouveau jeu de Game Freak.

Le quatrième jeu secret sera-t-il une exclusivité Xbox ?

Les informations actuelles le décrivent comme un "titre indépendant prometteur issu d’un éditeur tiers". Il est donc trop tôt pour savoir s'il s'agira d'une exclusivité totale, d'une sortie directe dans le Game Pass ou d'un titre multiplateforme.