La communication de Xbox connaît décidément quelques ratés. Juste avant le Developer Direct, l'une de ses plus grosses cartouches, Forza Horizon 6, voit ses principaux secrets éventés sur la place publique. Une fuite massive, orchestrée par l'insider réputé billbil-kun via Dealabs, révèle presque tout, de la date de sortie aux différentes éditions du jeu de course. Le suspense pour la conférence est sérieusement entamé.

Quelles sont les différentes éditions prévues pour le jeu ?

La fuite confirme une sortie désormais quasi certaine, calée au 19 mai 2026. Le jeu de Playground Games sera décliné en trois versions distinctes pour satisfaire tous les profils. Une édition Standard sera proposée, aux côtés d'une édition Deluxe dont le contenu reste pour l'instant un mystère. Mais c'est bien l'édition Premium qui retient surtout l'attention des joueurs les plus impatients.

As usual, here is an exclusive look on Forza Horizon 6 official box art ? pic.twitter.com/4wCladpRpB — billbil-kun (@billbil_kun) January 22, 2026

Et pour cause. Cette version Premium offrira un accès anticipé de quatre jours, permettant de prendre le volant dès le 15 mai 2026. Elle inclura également une pluie de bonus : un abonnement VIP, le fameux pass voiture, un pack de bienvenue, et un pack de voitures exclusif baptisé « Time Attack ». De quoi bien démarrer l'aventure sur les chapeaux de roue.

Quel sera le prix de Forza Horizon 6 ?

La bonne surprise, c'est pour le portefeuille. Contre toute attente, le prix ne devrait pas augmenter. L'édition Standard de Forza Horizon 6 serait ainsi lancée à 69,99 €, un tarif identique à celui de son prédécesseur. Les précommandes devraient quant à elles ouvrir ce soir même, aux alentours de 20h heure de Paris, juste après les annonces officielles de la part d'Xbox.

Une version physique est également prévue, mais attention, elle ne concernera que l'édition Standard sur Xbox Series X. Les collectionneurs et les amateurs de boîtes devront donc se contenter de la version de base ou se tourner vers le dématérialisé pour profiter des éditions supérieures et de leurs bonus.

Quelle voiture figure sur la jaquette officielle ?

L'autre révélation majeure concerne l'identité visuelle du jeu : sa jaquette officielle. Bien que l'image diffusée par l'insider soit volontairement floutée, elle confirme la mise en avant d'une marque japonaise, renforçant plus que jamais la piste d'un opus se déroulant au Japon. C'est le constructeur Toyota qui a été choisi pour être la tête d'affiche.

Le bolide star n'est autre qu'une sublime Toyota GR GT rouge. Développée par la branche sportive Toyota Gazoo Racing (TGR), cette voiture est un véritable monstre de puissance avec son moteur V8 biturbo hybride de 650 chevaux, capable de dépasser les 320 km/h. Un choix logique et puissant pour incarner la vitesse et l'héritage automobile nippon.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelle est la date de sortie officielle de Forza Horizon 6 ?

La sortie de Forza Horizon 6 est fixée au 19 mai 2026 sur Xbox Series et PC. Les détenteurs de l'édition Premium pourront y jouer en accès anticipé dès le 15 mai 2026.

Le jeu sera-t-il disponible en version physique ?

Oui, une version physique sera bien commercialisée. Cependant, elle ne concernera que l'édition Standard du jeu sur Xbox Series X. Les éditions Deluxe et Premium seront exclusives au format dématérialisé.

Forza Horizon 6 sera-t-il plus cher que le précédent opus ?

Non, le prix de lancement de l'édition Standard devrait rester inchangé. Il est annoncé à 69,99 €, soit le même tarif que Forza Horizon 5 à sa sortie.