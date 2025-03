Après Inspiration4 et Polaris Dawn, une autre mission spatiale privée et habitée à bord d'une capsule Crew Dragon (Resilience) va être lancée par SpaceX, sans objectif de rejoindre la Station spatiale internationale.

Dénommée Fram2, la mission décollera au plus tôt le 31 mars prochain depuis le Centre spatial Kennedy en Floride avec une fusée Falcon 9. L'équipage sera composé de quatre civils : l'entrepreneur maltais Chun Wang, la réalisatrice norvégienne Jannicke Mikkelsen, la chercheuse en robotique allemande Rabea Rogge, l'aventurier australien Eric Philips.

La mission est financée par Chun Wang qui a fait fortune dans les cryptomonnaies. L'équipage est entièrement novice en matière de vol spatial, mais il possède une expertise dans l'exploration et l'étude des régions polaires.

Un vol qui sera historique

D'une durée de près de quatre jours, la mission Fram2 est historique dans la mesure où elle représente le premier vol spatial habité au-dessus des régions polaires de la Terre.

Fram2 évoluera sur une orbite circulaire à 90 degrés d'inclinaison, à une altitude comprise entre 425 et 450 kilomètres. Cette trajectoire permettra à l'équipage de survoler et d'observer directement les pôles Nord et Sud. Crew Dragon dispose de la coupole panoramique d'Inspiration4.

Une vingtaine d'expériences scientifiques sont au programme, dont la première radiographie d'un humain dans l'espace. L'objectif principal demeure la documentation des régions polaires de la Terre depuis une orbite basse.

Dans un esprit pionnier pour Chun Wang

« Avec le même esprit pionnier que les premiers explorateurs polaires, nous souhaitons rapporter de nouvelles données et connaissances pour faire progresser les objectifs à long terme de l'exploration spatiale », déclare Chun Wang qui sera le commandant de mission.

« Les projets scientifiques et de recherche à bord nous éclaireront sur la préparation des futures missions, contribuant ainsi à rendre l'espace plus accessible à tous. »