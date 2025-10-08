C'est un site discret mais absolument stratégique pour la défense française. L'usine Framatome de Jeumont, dans le Nord, a officiellement mis en service sa nouvelle ligne de production exclusivement dédiée au nucléaire de défense.

Inaugurée ce 1er octobre 2025, cette unité modernisée fabriquera des composants essentiels pour la propulsion des futurs sous-marins nucléaires et du porte-avions de nouvelle génération, marquant un pas de plus vers une souveraineté industrielle totale.

Pourquoi cette nouvelle ligne de production est-elle si stratégique ?

Le timing n'est pas anodin. Dans un contexte de réarmement et de tensions géopolitiques, la France a fait de sa souveraineté une priorité absolue. Jusqu'à présent, sur le site de Jeumont, les composants pour le nucléaire civil et militaire étaient fabriqués sur les mêmes équipements. La création d'une ligne dédiée permet de sanctuariser la production pour la défense, en la séparant complètement des flux civils. C'est une garantie de sécurité et de confidentialité pour des pièces ultra-sensibles.





L'usine produira notamment les pompes du circuit primaire des chaufferies nucléaires, le cœur du système de propulsion. Un savoir-faire unique destiné à un client unique : TechnicAtome, qui travaille pour la Marine Nationale.

Quels programmes de défense majeurs sont concernés ?

Cette modernisation est directement tournée vers l'avenir de la dissuasion française. Les composants fabriqués à Jeumont équiperont les programmes les plus importants des décennies à venir, notamment les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de troisième génération (SNLE 3G), qui assureront la permanence de la dissuasion à l'horizon 2035, ainsi que le porte-avions de nouvelle génération (PANG).





La ligne assurera aussi la maintenance et la production de pièces pour les sous-marins déjà en service, comme ceux du programme Barracuda.

Quel est l'enjeu industriel pour le site de Jeumont ?

Cet investissement, initié dès 2022 avec le soutien du CEA, est un pari sur l'excellence industrielle française. Le site a été doté d'équipements de dernière génération pour maîtriser des opérations d'une complexité extrême. Une trentaine de salariés hautement qualifiés, spécifiquement formés, travaillent sur cette nouvelle ligne.





Pour la ville de Jeumont et son territoire, c'est une fierté et un signal fort. L'usine, considérée comme un "fleuron national", consolide son rôle de pôle de compétences unique en France. C'est la reconnaissance d'un savoir-faire historique, adapté aux enjeux de défense du 21e siècle.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce qu'une pompe de circuit primaire dans un sous-marin nucléaire ?

C'est un composant essentiel qui fait circuler l'eau sous haute pression dans le réacteur nucléaire pour en extraire la chaleur. Cette chaleur produit ensuite la vapeur qui alimente les turbines de propulsion et les générateurs électriques du navire. C'est une pièce maîtresse, dont la fiabilité doit être absolue.

Pourquoi séparer la production nucléaire civile et militaire ?

La séparation des lignes de production garantit la confidentialité et la sécurité des programmes de défense. Elle évite tout risque d'interférence avec les productions civiles et permet de dédier des équipes, des outils et des procédures spécifiques aux exigences militaires, qui sont souvent plus strictes.

L'usine de Jeumont va-t-elle exporter ces composants ?

Non. Le directeur du site a été très clair : ce savoir-faire est exclusivement destiné à la France. L'unique client est TechnicAtome, qui fournit la Marine Nationale. Il s'agit d'une production 100% souveraine, non destinée à l'exportation.