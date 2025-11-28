Framework, le champion de la réparabilité, a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il ne vendrait plus de mémoire seule sur sa boutique en ligne. L'objectif est clair : protéger les stocks pour ses machines complètes et empêcher les "scalpers" de tout rafler pour revendre à prix d'or.

La situation sur le marché des composants se tend dangereusement, rappelant les heures sombres des pénuries de cartes graphiques, et ce n'est malheureusement que le début.

Pourquoi Framework a-t-il pris une décision aussi radicale ?

L'entreprise californienne Framework n'y est pas allée par quatre chemins : "Le marché de la mémoire est dans un sale état". Pour éviter que des revendeurs opportunistes ne s'accaparent les barrettes pour les écouler sur eBay, la marque a tout simplement delisté les produits de son Marketplace.

The memory market is in a bad spot. We haven’t changed our memory pricing, but we did have to delist standalone memory from our Marketplace to head off scalpers and preserve inventory for people buying it with our DIY Edition laptops. https://t.co/4zDF9QvnkA — Framework (@FrameworkPuter) November 25, 2025

Désormais, pour obtenir de la RAM chez eux, il faudra obligatoirement acheter un ordinateur portable complet ou un kit DIY. C'est une mesure de protection vitale pour garantir que les utilisateurs légitimes puissent encore configurer leurs machines sans subir de rupture de stock immédiate, alors que les coûts d'approvisionnement explosent en coulisses.

Quel est le véritable responsable de cette flambée des prix ?

Mais qui assèche réellement les lignes de production ? Sans surprise, c'est l'essor fulgurant de l'IA générative qui est pointé du doigt. Les usines de géants comme Samsung ou SK Hynix tournent à plein régime, mais elles priorisent massivement la fabrication de puces haute performance pour les serveurs de données, au détriment de la mémoire grand public.

Our memory costs from our suppliers are increasing substantially though, so it is likely we will need to increase memory pricing soon. — Framework (@FrameworkPuter) November 25, 2025

Conséquence directe : une tension extrême sur les volumes disponibles. Le tarif de la DDR5 a déjà bondi de manière spectaculaire sur certains marchés, créant un goulot d'étranglement que Tim Sweeney, le patron d'Epic Games, avait prédit comme un problème majeur pour le gaming haut de gamme dans les années à venir.

Faut-il acheter ses composants maintenant ou attendre ?

La panique commence à gagner les gros poissons du secteur. Même Lenovo, le numéro un mondial du PC, a commencé à constituer des "stocks de guerre" de mémoire vive pour tenir jusqu'en 2026. Cela prouve que les industriels s'attendent à une crise longue, profonde et surtout coûteuse pour le consommateur final.

Si vous aviez prévu de monter une tour ou d'upgrader votre PC portable, le conseil est simple : n'attendez pas une hypothétique baisse. Les tarifs actuels, bien qu'élevés, pourraient sembler dérisoires dans quelques mois face à la spéculation qui s'organise et à la priorité absolue donnée aux géants de la tech.

Foire Aux Questions (FAQ)

Pourquoi ne puis-je plus acheter de RAM seule chez Framework ?

Framework a bloqué ces ventes pour empêcher les "scalpers" (revendeurs spéculateurs) de vider les stocks. L'entreprise réserve désormais ses barrettes de mémoire uniquement aux clients qui achètent un ordinateur portable complet ou un kit DIY.

Est-ce que le prix de la mémoire va continuer d'augmenter ?

C'est fort probable. Framework a déjà prévenu que ses coûts d'achat auprès des fournisseurs augmentaient "substantiellement". Les experts et les dirigeants du secteur, comme chez Lenovo, anticipent des hausses de prix durables jusqu'en 2026.

Quel est le lien entre l'intelligence artificielle et le prix de la RAM ?

Les modèles d'IA nécessitent des quantités colossales de mémoire rapide. Les fabricants de puces (DRAM) allouent donc leurs usines en priorité à cette demande industrielle très lucrative, réduisant mécaniquement l'offre disponible pour les PC grand public.