Le géant de Redmond a récemment ajusté les termes de son accord historique avec OpenAI. Cette modification a des implications profondes et lui confère un avantage de taille.

Microsoft a désormais accès à l'intégralité de la propriété intellectuelle liée aux puces sur mesure développées par la startup en collaboration avec le fondeur Broadcom.

Un partenariat pour combler un retard stratégique

Microsoft n'a jamais caché ses difficultés à rivaliser avec Google et ses composants IA TPU ou Amazon et ses processeurs Trainium.

Malgré le développement de ses propres accélérateurs, comme la puce Maia 100, la firme semblait peiner à suivre le rythme. Ce nouvel accord est une reconnaissance implicite de ce défi, lui offrant un raccourci précieux pour rattraper ses rivaux.

Comment fonctionne ce nouvel accord ?

Les détails ont été clarifiés par Satya Nadella lui-même. Le PDG de Microsoft a expliqué que son entreprise pourra non seulement utiliser les designs d'OpenAI pour ses propres besoins, mais aussi les "étendre".

"Dès qu'ils innovent, même au niveau du système, nous y avons accès", a-t-il précisé. L'accord, qui court jusqu'en 2032, assure à Microsoft un accès privilégié à toute l'ingénierie matérielle sous-jacente.

Une indépendance préservée pour le matériel grand public

Le contrat a une limite claire : le matériel grand public. OpenAI conserve une totale indépendance sur ce segment, lui laissant le champ libre pour développer et commercialiser ses propres produits.

Maia 100, l'accélérateur graphique IA signé Microsoft

Cette séparation des rôles permet aux deux entreprises de collaborer étroitement sur l'infrastructure tout en évitant les conflits sur les marchés finaux. Pour Microsoft, l'enjeu est avant tout de sécuriser ses datacenters et son offre cloud Azure.

Cette manœuvre illustre une nouvelle dynamique dans la tech, où les partenariats profonds remplacent parfois la R&D purement interne. La question est maintenant de savoir à quelle vitesse Microsoft parviendra à intégrer ces innovations et si ce pari sur l'ingénierie externe lui permettra de dominer durablement l'ère de l'intelligence artificielle.