Il y a un an, un dispositif avait été mis en place pour les passagers des trains Intercités et TGV Inoui, leur permettant de prouver leur identité et présenter leur billet en un seul geste. Grâce à un QR code généré sur l'application France Identité, le contrôle était censé devenir plus rapide et fluide.

Cependant, le système avait rencontré quelques problèmes, notamment des amendes pour certains passagers qui n'avaient pas pu présenter leur carte d’identité originale, bien qu'elle fût dématérialisée sur l’application. Mais ces erreurs appartiennent désormais au passé, promet le ministère de l’Intérieur. À partir de maintenant, si vous utilisez France Identité, votre carte d'identité papier peut rester dans votre poche.

Tous les passagers ne sont pas encore concernés par ce système. Pour en bénéficier, vous devez voyager à bord d’un TGV Inoui ou d’un train Intercités (les trains OuiGo suivront plus tard cette année), avoir installé l’application France Identité et y avoir téléchargé votre carte d’identité numérique. Pour rappel, seules les personnes ayant une carte d'identité au format carte bancaire peuvent utiliser l'application.

À noter que les captures d’écran du QR code ne sont pas valides. Vous devrez également toujours présenter votre billet de train aux portiques d’accès du quai de votre TGV Inoui.