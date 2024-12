France Identité est un service public permettant de prouver une identité en ligne et de gérer la diffusion de données d'identité. Généralisée en début d'année, l'application France Identité est un fournisseur d'identité au sein de FranceConnect.

Il est ainsi possible d'avoir recours à l'application France Identité pour se connecter avec sa carte d'identité et avoir accès aux plus de 1 800 services en ligne disponibles sur FranceConnect. Pour utiliser France Identité, il est nécessaire de disposer de la nouvelle carte d'identité au format carte bancaire (carte nationale d'identité électronique).

France Identité indique qu'un usager n'a désormais plus besoin de lire sa carte d'identité (lecture NFC) pour s'authentifier à un service via FranceConnect. L'authentification se fait par le biais du déverrouillage du smartphone : biométrie (empreinte digitale ou reconnaissance faciale), schéma ou code de déverrouillage.

En bêta pendant quelques semaines

Les bénéfices évoqués sont notamment en matière d'expérience utilisateur plus simple, plus rapide et plus fluide. France Identité souligne à ce titre une suppression de la lecture de la carte d'identité par NFC qui est parfois aléatoire.

" Ce nouveau moyen de s'authentifier à FranceConnect reste une authentification à deux facteurs. Un facteur de possession (votre téléphone) et un facteur biométrique (votre moyen de déverrouillage de votre smartphone). "

À noter que pour une authentification à un service via FranceConnect+, la lecture de la carte d'identité doit toujours être effectuée. Par ailleurs, il s'agit pour le moment d'une bêta avec l'application France Identité (iOS - TestFlight et Android - Google Play) qui est expérimentée pendant " quelques semaines. "