Pour lutter contre la fraude sociale, esitmée à 13 milliards d'euros, le gouvernement veut renforcer l'authentification autour de la carte Vitale. Plusieurs options s'offrent à lui, du renforcement des données biométriques présentes sur une carte physique à la dématérialisation complète comme c'est déjà le cas pour la carte d'identité nationale.

Michel Barnier, premier ministre, a indiqué récemment sa volonté de rapprocher carte Vitale et carte d'idendité numérique et, selon Le Parisien, cela passera par l'intégration de la carte Vitale dématérialisée dans l'application France Identité dès 2025.

Rapprocher carte Vitale et CNIe

L'application permet déjà aux titulaires d'une carte d'identité électronique ou CNIe (le format carte bancaire avec puce proposé depuis 2021) et d'un permis de conduire récent d'en générer la version dématérialisée dans l'application et ce devrait donc être aussi le cas pour la carte Vitale prochainement.

La carte Vitale biométrique (comme d'ailleurs la CNIe) pouvant présenter des problèmes de sécurité, la version numérique lui serait préférée avec la volonté de "relier les deux cartes [CNIe et VItale] dans leur version dématérialisée".

ApCV, l'application qui dématérialise déjà la carte Vitale

A noter qu'il existe déjà une application Carte Vitale ApCV permettant cette dématérialisation. Elle est en test dans 21 départements et doit être ouverte à l'ensemble du territoire d'ici fin 2025.

Validée par l'Assurance Maladie, protégée par un code PIN, elle nécessite également un système de lecture du côté des professionnels de santé pour sa consultation.

En passant dans l'application France Identité, la carte Vitale dématérialisée aurait l'avantage de passer par une solution standard et beaucoup moins coûteuse à déployer qu'une carte biométrique.

Le sujet de la fusion entre carte d'identité et carte Vitale ne date pas d'hier et doit permettre de limiter la fraude mais les statistiques soulignent que les particuliers n'en sont à l'origine que pour un quart à un tiers des infractions, l'essentiel venant des professionnels de santé.

S'il sera plus difficile d'utiliser la carte Vitale d'un tiers, cela ne résoudra pas tous les problèmes et la carte Vitale dématérialisée aura surtout pour fonction d'être plus facilement accessible au sein de l'application.