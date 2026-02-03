Protéger les mineurs en ligne est devenu le nouveau défi majeur du gouvernement. Face au fiasco des solutions précédentes, souvent intrusives ou faciles à contourner, l'application officielle France Identité entre en piste avec une expérimentation cruciale : une fonction pour prouver son âge de manière certifiée.

Fini l'envoi de pièces d'identité à des services tiers, la promesse est de valider sa majorité via un simple QR Code, sans jamais révéler son identité complète.

Comment fonctionne cette preuve d'âge sécurisée ?

Le système repose sur la puce NFC de la nouvelle carte d'identité (CNIe). Une fois l'identité de l'utilisateur certifiée dans l'application, celle-ci peut générer une preuve cryptographique unique et à usage limité. Le service en ligne qui la demande reçoit simplement une validation binaire, comme "plus de 18 ans", sans accéder à aucune autre information personnelle. C'est une avancée majeure pour la vie privée.

La vérification d’âge est expérimentée dans France Identité

L’application France Identité comporte une fonctionnalité, actuellement en expérimentation, pour fournir une preuve d’âge.

Aucune donnée personnelle n’est communiquée : ni le nom, ni le prénom, ni la date de naissance. pic.twitter.com/qD5nNySSW2 — France Identité (@france_identite) January 30, 2026

Ce mécanisme est au cœur du concept de double anonymat. D'un côté, l'État, qui émet la preuve, ne sait pas sur quel site vous l'utilisez. De l'autre, le site partenaire ne connaît absolument pas votre identité civile. Selon les développeurs, aucune donnée sur l'usage de cette preuve n'est conservée, garantissant en théorie une confidentialité maximale à l'utilisateur final.

Le "double anonymat" est-il vraiment anonyme ?

Le terme fait débat. Et pour cause. Des experts, mais aussi des autorités comme l'Arcom et la CNIL, préfèrent parler de "double confidentialité". En effet, le processus n'est pas anonyme au sens strict du RGPD. Le prestataire de la solution, ici l'État, connaît parfaitement votre identité, même s'il ignore la finalité de votre démarche. C'est une nuance sémantique cruciale qui change la perception de la technologie.

Ce flou s'ajoute à un manque de transparence pointé par certains observateurs. Le code du backend, c'est-à-dire la partie serveur du dispositif, n'est pas public. Il est donc impossible de vérifier de manière indépendante les promesses de non-conservation des données. La confiance repose entièrement sur la parole du prestataire, la société Stelau, et du gouvernement. La vérification d'âge est un enjeu de sécurité trop important pour se contenter de simples promesses.

Quelles sont les conditions et les implications pour les utilisateurs ?

Pour utiliser cette fonction, plusieurs prérequis sont nécessaires. Il faut être majeur, posséder un smartphone compatible NFC et, surtout, la nouvelle Carte Nationale d'Identité électronique (CNIe), celle au format carte bancaire. Cette contrainte technique pourrait d'ailleurs accélérer massivement le renouvellement des anciennes cartes d'identité sur le territoire.

Le déploiement à grande échelle de cette fonctionnalité dans l'application France Identité pourrait en faire l'outil central et incontournable de l'identité numérique en France. Si elle devient obligatoire pour accéder à certains services en ligne, comme les réseaux sociaux pour les plus jeunes, elle poussera des millions de Français à l'adopter, ravivant au passage les débats sur la centralisation des données personnelles et les risques de sécurité qui y sont associés.

Foire Aux Questions (FAQ)

Faut-il la nouvelle carte d'identité pour utiliser cette fonction ?

Oui, absolument. Seule la nouvelle Carte Nationale d'Identité électronique (CNIe), au format carte bancaire et dotée d'une puce NFC, est compatible avec l'application France Identité et cette nouvelle fonctionnalité.

Est-ce que le site que je visite connaîtra mon nom ou mon âge exact ?

Non. C'est le principe même du système. Le site reçoit uniquement une attestation (par exemple : "l'utilisateur a plus de 18 ans"), mais aucune donnée personnelle comme le nom, le prénom ou la date de naissance exacte n'est transmise.

Cette solution est-elle déjà disponible pour tout le monde ?

Pas encore. Il s'agit pour l'instant d'une expérimentation menée sur une version bêta de l'application et limitée à un cercle restreint de testeurs. Son déploiement général n'a pas encore été annoncé.