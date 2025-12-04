" Parce que Paris se fête et s'explore à l'infini, France Télévisions offre à tous, pour cette fin d'année, une découverte exceptionnelle de la ville capitale en lançant une chaîne éphémère : Paris 31. "

La chaîne Paris 31 annoncée par le groupe France Télévisions sera disponible du 25 au 31 décembre 2025. Une diffusion 24h/24 dans le cadre d'une offre linéaire spécifique distribuée sur les environnements web, applications et téléviseurs connectés de france.tv.

La programmation est axée autour de spectacles, de concerts parisiens de divers artistes, de documentaires et d'événements. " Autant de programmes qui nous emmènent au cœur de Paris, à la découverte de ses monuments emblématiques, son effervescence culturelle et plus globalement son patrimoine et son histoire. "

Pour marquer le coup

Beaucoup de rediffusions tout de même, notamment avec les Concerts de Paris de 2023 et 2024, et jusqu'à La Grande Soirée du 31 décembre de Paris... 2024.

Parmi les documentaires-événements cités, certains porteront sur Notre-Dame de Paris, la tour Eiffel ou encore le Grand Palais. " Des films qui font vivre les incroyables épopées des bâtisseurs et héros de Paris. "