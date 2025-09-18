L'opération "Calypso", initialement présentée comme un simple coup de filet, se révèle être la plus grande saisie de conteneurs de l'histoire de l'Union européenne. Les nouvelles données du Parquet européen (EPPO) font état de 2 435 conteneurs bloqués au port du Pirée, en Grèce.

À l'intérieur, une marchandise d'une valeur de 250 millions d'euros importée frauduleusement de Chine, composée majoritairement de vélos électriques, mais aussi de textiles et de chaussures. Cette affaire spectaculaire expose des réseaux criminels organisés et des complicités internes qui ont coûté des centaines de millions d'euros aux budgets européens.

Quelle est l'ampleur réelle de l'opération "Calypso" ?

Les chiffres sont vertigineux et dépassent de loin les estimations initiales. Le Parquet européen (EPPO) parle d'une organisation tentaculaire qui a permis l'arrestation de six personnes, dont deux agents des douanes grecques et quatre transitaires.

Les chefs d'accusation sont lourds : fausse certification répétée, fraude douanière organisée et profits illégaux. L'enquête a révélé un système bien huilé, actif depuis au moins huit ans, conçu pour inonder le marché européen de produits chinois en contournant systématiquement les taxes.

Comment fonctionnait cette fraude massive ?

Le mode opératoire était aussi simple qu'efficace : la sous-déclaration massive. Le but était d'échapper aux lourds droits antidumping imposés par l'Union européenne sur les vélos électriques chinois.

Sur les 2 435 conteneurs saisis, au moins 500 contenaient exclusivement des vélos électriques. Pire encore, 360 d'entre eux n'avaient même pas été déclarés. Pour les autres, les enquêteurs ont découvert qu'en moyenne, seuls 10 à 15 % du nombre réel de vélos étaient inscrits sur les documents douaniers. Le préjudice est colossal : rien que pour les vélos saisis, la perte est estimée à 25 millions d’euros en droits de douane et 12,5 millions d’euros de TVA. Sur la durée, l'EPPO estime que le préjudice total pour l'UE s'élève à 800 millions d'euros.

Cette affaire est-elle un cas isolé ?

Loin d'être une anomalie, cette saisie record met en lumière la systématisation de la fraude par des réseaux criminels. D'autres opérations récentes confirment cette tendance : des perquisitions en Allemagne, Belgique et aux Pays-Bas, ainsi qu'une saisie de 4 000 vélos électriques en Irlande, reposaient sur des schémas similaires.

Face à cette menace, la procureure européenne Laura Codruța Kövesi a lancé un avertissement clair : "L'enquête Calypso envoie à ces criminels un message simple : les règles du jeu ont changé, il n’y a plus de sanctuaires pour vous !" Une déclaration de guerre à la fraude organisée qui promet de faire des vagues bien au-delà de la Grèce.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que les droits antidumping ?

Les droits antidumping sont des taxes douanières que l'Union européenne impose sur certains produits importés lorsqu'elle estime qu'ils sont vendus à un prix artificiellement bas pour nuire à l'industrie européenne. C'est notamment le cas pour les vélos électriques fabriqués en Chine, afin de protéger les fabricants européens d'une concurrence jugée déloyale.

Pourquoi le port du Pirée est-il une plaque tournante pour ce type de fraude ?

Le port du Pirée, en Grèce, est l'un des plus grands ports de conteneurs de la Méditerranée et une porte d'entrée majeure vers l'Europe pour les marchandises venant d'Asie. Sa taille et le volume de trafic en font une cible stratégique pour les réseaux criminels qui cherchent à dissimuler des importations frauduleuses au milieu des flux légaux.

Quels sont les risques pour les consommateurs qui achètent ces produits ?

Acheter un vélo électrique issu de ces filières frauduleuses expose à plusieurs risques. D'une part, ces produits ne respectent souvent pas les normes de sécurité européennes (batterie, freins...). D'autre part, ils ne bénéficient d'aucune garantie ni service après-vente. Enfin, cet achat finance directement des réseaux criminels organisés et participe à une concurrence déloyale qui fragilise l'emploi et l'industrie en Europe.