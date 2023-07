Ce n'est pas encore l'heure de la publication des résultats du premier semestre de l'année pour Iliad (maison mère de Free). Elle est prévue pour fin août, mais le groupe fait déjà une annonce pour signaler que Free vient de dépasser la barre des 5 millions d'abonnés en fibre optique.

" Cette nouvelle étape est le fruit de la formidable implication de nos 3 600 collaborateurs dédiés à la fibre. […] Ces performances viennent également valider une stratégie ambitieuse : fournir la meilleure connectivité au plus grand nombre. C'est un enjeu majeur pour la société et la compétitivité des territoires ", déclare Nicolas Thomas, directeur général de Free.

Au 31 mars dernier, Free revendiquait 7,222 millions d'abonnés haut débit et très haut débit dans le fixe en France, dont 4,87 millions en fibre optique, soit 67 % des abonnés et 31,3 millions de prises raccordables. Sur l'ensemble de l'année 2022, Free a gagné 255 000 nouveaux abonnés, avec une progression de 885 000 abonnés en fibre optique (-630 000 abonnés sur l'ADSL).

Dans sa communication et sur les dernières années, Free souligne avoir investi plus de 10 milliards d'euros cumulés dans la fibre optique et plus de 40 % de son chiffre d'affaires fixe. En marge des 5 millions d'abonnés en fibre optique, le nombre de prises raccordables est passé à plus de 33 millions.

Une réponse l'annonce de Bouygues Telecom ?

" Free a toujours proposé la fibre au même prix que l'ADSL. Toutes les Freebox commercialisées en zones dégroupées sont compatibles avec la fibre. Enfin, Free est le seul opérateur à proposer la technologie 10G-EPON en France qui permet un débit descendant allant jusqu'à 8 Gbit/s. "

Rappelons que Bouygues Telecom vient d'indiquer le déploiement de la technologie XGS-PON (10 Gigabits Symmetric Passive Optical Network) et le lancement d'une option Débit+.