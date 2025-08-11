Anciennement Free Ligue 1, puis devenue Free Foot, l'application à accès gratuit proposée par Free, y compris pour les non abonnés à Free, tire discrètement sa révérence. Sur son site, Free a retiré toutes les pages consacrées à Free Foot.

Univers Freebox a repéré ce curieux manège et confirme que l'application Free Foot s'arrête après environ cinq années d'existence. Si l'application Free Foot pour iOS déserte désormais l'App Store, ce n'est pas le cas pour l'application disponible sur Google Play.

Néanmoins, l'application Free Foot pour Android est explicite. Son lancement donne uniquement doirt à un écran d'avertissement pour aiguiller vers le canal 37 de la Freebox afin de retrouver la Ligue 1. Il est ainsi fait allusion à la disponibilité de la chaîne payante Ligue 1+ de la Ligue de Football Professionnel qui débarque sur les box des FAI le 15 août.

Un an après le passage de Free Ligue 1 à Free Foot

Il y a tout juste un an, Free s'était associé à la plateforme de streaming sportif DAZN (ancien diffuseur de la Ligue 1) pour offrir la Ligue 1 McDonald's sur l'application Free Foot.

Également accessible sur le canal 63 de la Freebox, l'application Free Foot a pu proposer les extraits en quasi direct et résumés de huit matchs de chaque journée de championnat, des analyses et des commentaires d'experts, des contenus exclusifs tels que des interviews de joueurs et les coulisses d'entraînement.

Sur les réseaux sociaux de Free Foot, il était en outre organisé des jeux concours et des interactions avec les fans de football français. Selon Free, l'application Free Ligue 1 avait connu un « succès incroyable », et l'application Free Foot devait surfer sur ce succès.