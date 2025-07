Le football français entame une nouvelle ère. Face à la complexité des droits TV, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a pris les choses en main et lance sa propre chaîne et plateforme de streaming. Elle est baptisée Ligue 1+ pour un d'envoi le 15 août prochain avec la reprise de la Ligue 1 McDonald's.

Des tarifs pour tous les budgets ?

La question du prix est centrale pour les supporters et la nouvelle plateforme propose une grille tarifaire structurée autour de plusieurs offres.

Comme prévu, l'abonnement principal est fixé à 14,99 € par mois, mais il implique un engagement sur 12 mois. Pour ceux qui préfèrent davantage de flexibilité, une formule sans engagement est disponible à 19,99 € par mois et également pour deux utilisateurs.

Une attention particulière est portée aux plus jeunes, avec une future offre à 9,99 € par mois sans engagement pour les moins de 26 ans (un utilisateur), accessible sur mobile, tablette et ordinateur. Sans distinction d'âge, La LFP propose aussi une offre uniquement mobile à 14,99 € par mois sans engagement (un utilisateur).

Une offre de contenus enrichie

La plateforme Ligue 1+ ne se contentera pas de diffuser des matchs. La promesse est celle d'une immersion totale.

Chaque week-end, la plateforme retransmettra huit rencontres en direct et en exclusivité, la neuvième étant proposée en différé. En plus de ces directs et des dix plus belles affiches de la saison, plusieurs grands rendez-vous sont au programme, dont le Trophée des Champions et les barrages de fin de saison.

Des magazines viendront encadrer les rencontres le week-end, tandis que des contenus inédits seront proposés en semaine : documentaires, coulisses, interviews et formats originaux, comme une série consacrée au capitaine niçois Dante pour sa dernière saison.

Une distribution pour une accessibilité maximale

Pour que personne ne reste sur le banc de touche, la LFP a misé sur une stratégie de distribution offensive et une présence sur tous les écrans.

Des accords ont été conclus avec les quatre principaux opérateurs (Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom), ainsi qu'avec la plateforme de streaming DAZN. Ligue 1+ sera en outre disponible en OTT via un site web et des applications dédiées.

Pour marquer le coup et attirer de potentiels futurs abonnés, l'affiche Nantes - PSG du dimanche 17 août sera diffusée en clair (gratuitement), avec en préambule le grand magazine à 19h15.