Depuis l'été dernier, Free a activé par défaut la 5G SA (Standalone) - ou l'option 5G+ - pour tous les abonnés de son Forfait 5G disposant d'un smartphone compatible. Avec plus d'un abonné mobile Free sur trois disposant d'un terminal compatible 5G+, l'opérateur estime que le temps est venu de procéder à un changement de nom.

Free renomme ainsi aujourd'hui son Forfait Free 5G en... Forfait Free 5G+. Une opération marketing qui doit également permettre de contribuer à la promotion de cette technologie.

Rappelons que la 5G+ (ou donc 5G SA) est une technologie sur les fréquences 3,5 GHz qui ne s'appuie pas sur un cœur de réseau 4G, contrairement à la 5G NSA (non autonome). Les avantages sont en matière de débits plus élevés, de latence réduite et de sécurité du réseau. En outre, la VoNR (Voice over New Radio) remplace la VoLTE.

Prix toujours bloqués jusqu'en 2027

Free célèbre aussi le quatorzième anniversaire du lancement de son offre mobile, et profite de l'occasion pour réitérer son engagement de prix bloqués. Jusqu'en 2027, le tarif des deux forfaits Free à 19,99 € par mois et à 2 € par mois n'augmentera pas.

Cette initiative remonte à 2022 et couvre un mandat présidentiel jusqu'en 2027 pour la symbolique et l'opération de communication.

Avec l'échéance qui approche, l'interrogation est désormais surtout de savoir ce qui se passera après, alors qu'actuellement la Série Free et l'option Booster peuvent jouer le rôle de variable d'ajustement.