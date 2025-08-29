C'est une décision qui va secouer le marché des télécoms. Lors de la présentation de ses résultats semestriels ce 28 août, Free Mobile a annoncé un changement de taille : la 5G SA (Stand-Alone), qu'il nomme désormais 5G+, n'est plus une option. Elle est activée d'office pour tous les clients de son forfait 5G à 19,99€ disposant d'un des 150 terminaux compatibles. Une manière de prendre de vitesse la concurrence et d'imposer un nouveau standard.

Qu'est-ce que la 5G SA (ou 5G+) change réellement ?

Jusqu'à présent, la majorité des réseaux 5G en France fonctionnaient en mode "Non-Stand-Alone" (NSA), c'est-à-dire qu'ils s'appuyaient sur le cœur de réseau 4G existant. La 5G SA, ou "autonome", représente la véritable évolution technologique : elle utilise une infrastructure et un cœur de réseau 100% 5G.

Pour l'utilisateur, les avantages sont évidents : une réduction significative de la latence, des vitesses de transmission plus constantes et, surtout, une gestion nettement améliorée de la saturation dans des lieux très fréquentés tels que les stades, les gares ou les festivals. C'est la promesse d'une connexion plus réactive et plus fiable.

Comment Free se positionne-t-il face à la concurrence ?

En activant la 5G+ par défaut, Free fait le pari de l'avant-garde et de la simplicité. L'opérateur est le premier en France à migrer massivement ses abonnés vers cette technologie. La démarche tranche avec celle de ses concurrents qui adoptent une approche plus prudente : Orange propose la 5G+ en option gratuite (avec un délai d'activation), tandis que Bouygues la réserve à une offre haut de gamme. SFR, de son côté, n'a pas encore communiqué sur le sujet.

Cette stratégie permet à Free de conserver la lisibilité de son offre, avec un forfait mobile principal où toutes les technologies disponibles sont incluses d'office, sans surcoût ni complexité.

Tous les abonnés Free sont-ils concernés par ce changement ?

Non, ce passage à la 5G+ est automatique mais concerne une cible précise : les abonnés au forfait Free 5G (à 19,99€/mois) qui possèdent un smartphone compatible. L'opérateur annonce une liste de 150 modèles éligibles, incluant désormais les iPhone. Les autres abonnés restent en 4G ou en 5G NSA. Il est important de noter que l'expérience dépendra aussi de la couverture locale : le téléphone basculera entre 5G+ et 5G NSA en fonction de l'antenne à laquelle il est connecté.

Ce déploiement massif est une étape clé vers les services de demain, comme la réalité augmentée ou les transports intelligents, qui nécessitent un réseau mobile ultra-réactif.

Foire Aux Questions (FAQ)

Dois-je faire une manipulation pour activer la 5G+ sur mon forfait Free ?

Non. Si vous avez le forfait Free 5G à 19,99€ et un téléphone compatible, la bascule est entièrement automatique et a été effectuée courant août. Vous n'avez aucune démarche à réaliser dans votre espace client.

Pourquoi Free a-t-il changé le nom de "5G SA" en "5G+" ?

Il s'agit d'une harmonisation marketing. Ses concurrents, comme Orange, utilisaient déjà le terme "5G+" pour désigner cette technologie. En utilisant une dénomination commune, Free facilite la communication et rend ses offres plus compréhensibles pour le grand public.

Comment puis-je vérifier si mon portable est compatible avec la 5G+ de Free ?

Free Mobile a publié sur son site web une section consacrée qui énumère tous les smartphones compatibles avec ses diverses technologies réseau, y compris la 5G+. Vous pouvez contrôler si votre appareil figure parmi les 150 modèles admissibles.