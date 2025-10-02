Les abonnés Freebox Delta ont eu une excellente surprise dans leur boîte mail ces derniers jours. L'opérateur vient de lancer une opération de fidélisation d'envergure en offrant un an d'abonnement complet à la chaîne Canal+ La Chaîne en Live. Une initiative particulièrement généreuse, sans engagement, qui permet d'accéder à un large éventail de contenus premium sans débourser un centime de plus.

Qui peut bénéficier de cette offre et comment l'activer ?

Pour l'instant, l'offre semble principalement cibler les abonnés détenteurs d'une Freebox Delta. Ces derniers reçoivent un email les invitant à activer leur cadeau de fidélité. La procédure est simple : il suffit de se rendre dans son Espace Abonné, de naviguer jusqu'à la rubrique "Télévision", puis de cliquer sur l'option "CANAL+".





Bien que Canal+ demande la saisie d'un IBAN lors de la création du compte, Free et Canal+ précisent bien que celui-ci ne sera utilisé que si l'abonné décide de souscrire volontairement à des options payantes supplémentaires. L'offre de base reste, elle, entièrement gratuite.

Que contient exactement l'offre Canal+ La Chaîne en Live ?

L'accès offert par Free concerne la chaîne Canal+ en direct. Cela inclut un programme très varié avec des films récents, les dernières séries Création Originale de Canal+, des documentaires exclusifs et des contenus pour enfants. L'offre est aussi particulièrement attractive pour les amateurs de sport, puisqu'elle donne accès à des compétitions de premier plan :





Une grande affiche d’UEFA Champions League le mercredi.

Deux affiches de TOP 14 et de Premier League par journée de championnat.

100% des Grands Prix de Formule 1 et de MotoGP (hors essais et qualifications).

Que se passe-t-il à la fin des 12 mois ?

C'est le principal atout de cette opération : elle est totalement transparente et sans piège. Free et Canal+ sont clairs sur ce point : l'accès à la chaîne prendra fin automatiquement au terme des 12 mois. Il n'y a donc aucune reconduction tacite ni de frais cachés à anticiper.





Si un abonné souhaite conserver l'accès à la chaîne après cette période d'un an, il devra alors effectuer une démarche volontaire pour souscrire à un nouvel abonnement payant. Il s'agit donc d'une pure opération de découverte, sans aucune contrainte pour le consommateur.

Foire Aux Questions (FAQ)

Cette offre est-elle vraiment sans engagement ?

Oui, l'offre est totalement sans engagement. L'accès à Canal+ La Chaîne en Live s'arrête automatiquement et sans frais au bout des 12 mois, sans aucune action requise de votre part.

Mon IBAN sera-t-il utilisé pour me facturer après la période gratuite ?

Non. L'IBAN est une formalité administrative demandée par Canal+ pour la création du compte, mais il ne sera utilisé que si vous décidez vous-même de souscrire à des options payantes supplémentaires (autres chaînes, services...). L'offre de base offerte par Free ne génère aucun prélèvement.

Tous les abonnés Freebox sont-ils concernés par cette offre ?

D'après les informations actuellement disponibles, l'offre est principalement destinée aux abonnés Freebox Delta dans le cadre d'une campagne de fidélisation. Free n'a pas encore communiqué sur une éventuelle extension à d'autres modèles de Freebox. Le mieux est de surveiller vos emails et de consulter régulièrement votre Espace Abonné.