Ce 3 septembre 2025, le groupe Canal+ a officialisé des discussions pour entrer au capital d’UGC. Première séquence: une participation minoritaire de 34%. Ensuite: une capacité de prise de contrôle à partir de 2028, sous réserve de la signature des accords et de l’information-consultation des instances représentatives du personnel.

UGC, acteur historique, dispose de 55 cinémas (48 en France, 7 en Belgique) et plusieurs dizaines de millions d’entrées par an.

Que prévoit l’accord entre Canal+ et UGC ?

Le montage prévoit que Canal+ prenne d’abord 34% d’UGC, avant une possible prise de contrôle à partir de 2028. Cette progression en deux temps offre un cadre lisible: minoritaire aujourd’hui, potentiellement majoritaire demain, en fonction des accords finaux et des étapes sociales obligatoires.

UGC reste un pilier de l’exploitation, avec 55 cinémas et l’UGC Ciné Cité Les Halles, souvent présenté comme le cinéma le plus fréquenté au monde. L’enjeu est clair: sécuriser la salle comme relais de croissance, tout en consolidant l’amont (production, distribution) et l’aval (diffusion, abonnements).

Quels atouts et synergies pour StudioCanal et les salles ?

La combinaison viserait à accélérer StudioCanal: 200 films et 80 séries produits ou distribués par an, et un catalogue européen de premier plan. Le réseau UGC apporte des multiplexes urbains, des audiences récurrentes et un catalogue maison fait de comédies populaires et de franchises durables. Maxime Saada salue une “chaîne de cinémas remarquable” et un “catalogue emblématique”.

En clair, contenus, salles et plateforme d’abonnement avancent de concert pour maximiser la valeur sur l’ensemble de la chaîne :

: 55 cinémas (48 en France, 7 en Belgique), plusieurs dizaines de millions d’entrées par an. Canal+: 27 millions d’abonnés dans 52 pays, avec un écosystème capable d’industrialiser la sortie des œuvres.

Quelles conséquences pour la concurrence, notamment Pathé ?

Face à Pathé (130 cinémas, 1 316 écrans) où la famille Saadé est entrée à 20%, le mouvement Canal+-UGC recompose le paysage.

On voit se dessiner des pôles intégrés capables de financer, produire, distribuer et exploiter, en France comme à l’international. Pour le public, l’impact immédiat sera limité; pour les studios et ayants droit, le rapport de force pourrait évoluer autour des fenêtres de diffusion, du marketing et de la circulation des œuvres.

Prochaine étape: finalisation des accords, puis cap sur 2028.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand Canal+ pourrait-il prendre le contrôle d’UGC ?

À partir de 2028, si les accords définitifs sont signés et après les procédures d’information-consultation des représentants du personnel. D’ici là, la participation envisagée est minoritaire à 34%.

Quelles sont les forces en présence côté chiffres ?

UGC exploite 55 cinémas (48 en France, 7 en Belgique) et revendique plusieurs dizaines de millions d’entrées par an. Canal+ annonce 27 millions d’abonnés dans 52 pays. StudioCanal, filiale du groupe, traite environ 200 films et 80 séries chaque année.

Qu’est-ce que cela change pour les spectateurs ?

Pas de modification immédiate. À moyen terme, des offres combinées contenus-salles pourraient réapparaître, à l’image de l’offre commune lancée en 2021 autour des chaînes Canal+ et de la carte UGC Illimité, avec potentiellement plus de synergies marketing et de premières exclusives.