Les forfaits Freebox accueillent aujourd'hui une nouvelle offre baptisée Freebox Pop S. En exclusivité web et toujours sans engagement, la Freebox Pop S est présentée comme « une offre 100 % Internet sans TV parmi les plus avancées du marché avec la fibre et le Wi-Fi 7 inclus ».

La cible de la Freebox Pop S est donc les utilisateurs désireux de bénéficier de l'accès Internet, sans besoin de la TV et de la téléphonie mobile directement associée. La partie téléphonie fixe est par contre conservée avec cette offre dual play pour l'instigateur du triple play. Ce n'est toutefois pas une première pour Free qui avait tenté la Freebox Delta S.

Comme son nom l'indique, Freebox Pop S s'appuie sur un boîtier serveur Pop de Free avec des débits en fibre optique de jusqu'à 5 Gbit/s partagés en descendant (2,5 Gbit/s sur 1 port Ethernet, 1 Gbit/s sur 2 ports Ethernet et 0,5 Gbit/s en Wi-Fi) et jusqu'à 900 Mbit/s en montant.

Wi-Fi 7 sans bande 6 GHz

Le Wi-Fi 7 pour la Freebox Pop S est annoncé avec un débit de jusqu'à 2,2 Gbit/s. Il est à souligner qu'il s'agit de Wi-Fi 7 Bi-band s'appuyant sur les bandes de fréquences 2,4 GHz et 5 GHz. L'impasse est ainsi faite sur la bande de fréquences 6 GHz, ce qui est inhérent au matériel Freebox Pop.

Un répéteur Wi-Fi 7 est mis à disposition sur demande. Un répéteur inclus et jusqu'à trois répéteurs supplémentaires (20 € par répéteur supplémentaire). Le Backup Freebox est en option à 4,99 € par mois.

Des remises sur des forfaits Free 5G

La partie téléphonie est en illimité seulement vers les fixes en France et les DOM. Grâce à l'offre Free Family, les abonnés Freebox Pop S sont éligibles au forfait Free 5G à tarif réduit et data illimitée. Ils bénéficient de jusqu'à 4 lignes mobiles à 9,99 € par mois pendant un an, puis à 15,99 € par mois sans engagement (au lieu de 19,99 € par mois).

Freebox Pop S sonne en réponse à B&You Pure Fibre de Bouygues Telecom (Wi-Fi 6E) - qui fait sans la téléphonie fixe et la TV à 23,99 € par mois - et arrive par ailleurs deux jours avant le dévoilement de la (ou les) nouvelle Livebox d'Orange. Son tarif est de 24,99 € par mois.

À noter que Freebox Pop S n'est pas une offre exclusivement fibre optique. Elle est également compatible ADSL ou VDSL, le cas échéant. Les frais de mise en service sont de 49 € et les frais de résiliation sont de 59 €.