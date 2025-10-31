Un bandeau sur le site officiel de Free l'annonce sans détour : la Série Spéciale Freebox Révolution Light, proposée à un tarif défiant toute concurrence de 19,99 € par mois pendant un an, prendra fin le 5 novembre. Une aubaine pour ceux qui cherchent la fibre optique à petit prix, mais pour combien de temps encore ?

S'agit-il d'une véritable fin ou d'une stratégie marketing ?

Difficile de prendre cette annonce au pied de la lettre. Ce n'est pas la première fois que Free met en scène la disparition de cette offre.

Lancée, suspendue, puis relancée à plusieurs reprises depuis 2024, cette promotion est devenue un véritable instrument marketing pour l'opérateur.

Elle permet de dynamiser le recrutement d'abonnés sans avoir à lancer de nouveau matériel. L'offre a d'ailleurs connu plusieurs variations de prix, oscillant entre 19,99 € et 24,99 €, signe de sa flexibilité en tant qu'outil commercial.

Que contient exactement cette offre Freebox ?

Malgré son âge, la Freebox Révolution Light reste une solution technique tout à fait solide pour la majorité des utilisateurs. L'abonnement inclut un accès à la fibre avec un débit descendant pouvant atteindre 1 Gbit/s et un débit montant de 900 Mbit/s.

Côté connectivité, elle s'appuie sur le Wi-Fi 5, ce qui est amplement suffisant pour un usage domestique classique. L'offre télévisuelle n'est pas en reste, avec plus de 300 chaînes accessibles via le Player Révolution, qui a fait ses preuves et intègre un lecteur Blu-ray.

Quels sont les avantages supplémentaires et l'avenir de la box ?

Au-delà des caractéristiques de base, l'offre se distingue par quelques bonus appréciables. Les frais de mise en service de 49 € sont offerts pour toute souscription en ligne sur demande, et Free prend en charge les frais de résiliation de l'ancien opérateur jusqu'à 100 €.

Les abonnés bénéficient également de 40 heures d'enregistrement TV et de trois mois d'accès gratuit au service de presse Cafeyn. La question qui se pose est de savoir si Free prépare la fin de vie de cette box, aujourd'hui techniquement dépassée par les modèles Pop et Ultra, ou si nous assisterons simplement à son retour sous une nouvelle forme promotionnelle dans quelques semaines.