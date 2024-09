En début d'année et à la suite du lancement de la Freebox Ultra, Free a procédé à une révision de sa gamme de forfaits Freebox. De manière inattendue, l'iconique Freebox Révolution introduite il y a presque 14 ans a survécu pour se transformer en une offre Freebox Révolution Light et toujours sans engagement.

Cette Freebox Révolution Light a signé le vrai retour du fameux prix de 29,99 € par mois souvent vanté par Free qui décide désormais d'y faire une entorse. Dans le cadre d'une série spéciale, la Freebox Révolution Light est au prix de 24,99 € par mois.

Une telle tarification est valable pendant 1 an, puis c'est le retour à 29,99 € par mois. Il s'agit ainsi d'une remise temporaire de 5 € par mois. Elle est réservée aux personnes n'ayant pas été abonnées à une offre Freebox au cours des 30 jours qui précèdent la souscription. Les frais de mise en service et de résiliation sont de 49 € chacun.

La Freebox Révolution fait de la résistance

En fibre optique, la Freebox Révolution Light s'accompagne de débits théoriques de jusqu'à 1 Gbit/s en descendant et jusqu'à 600 Mbit/s en montant. La compatibilité en matière de Wi-Fi est Wi-Fi 5.

Avec le Player TV Révolution disposant d'un lecteur Blu-ray intégré et 250 Go de stockage, Freebox TV propose 230 chaînes TV incluses et les services de replay, OQEE Ciné (AVOD).

À souligner que les appels illimités vers les mobiles en France métropolitaine et DOM font partie des options payantes à 2,99 € par mois.

Des recrutements d'abonnés au beau fixe

Sur le fixe, ainsi que sur le mobile, Free s'est une nouvelle fois présenté comme le leader des recrutements de nouveaux abonnés au deuxième trimestre. Fin juin, ce sont 7,5 millions d'abonnés Freebox (haut et très haut débit). Ultérieurement, Free a officialisé le cap des 6 millions d'abonnés en fibre optique.