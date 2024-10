Bis repetita pour Free ? Univers Freebox rapporte que depuis mercredi, un e-mail est envoyé à des abonnés Freebox pour les informer d'une compromission de données personnelles. La missive est en tout point identique à celle qui avait été adressée à des abonnés Freebox en février dernier.

Cette similitude entre les deux e-mails interroge, d'autant que la manière d'annoncer une fuite de données est relativement atypique et manque de clarté. Difficile de tirer des conclusions tant que Free ne s'exprimera pas plus amplement… et si l'opérateur décide de le faire.

Dans son e-mail, Free indique avoir constaté " une consultation de données personnelles pouvant mener à une perte de confidentialité de certaines informations. " Et d'ajouter " Rassurez-vous, vos coordonnées bancaires et vos mots de passe n'ont pas été compromis. "

Appel habituel à la vigilance

Parmi les données personnelles concernées, le nom, le prénom, le numéro de téléphone et l'adresse postale. La méfiance est de rigueur face à des tentatives d'arnaques. " Il est possible que vous receviez des appels indésirables qui semblent provenir de Free (ou d'un autre organisme) mais qui en réalité ne le sont pas. "

Encore une fois, Free souligne dans son e-mail que " toutes les mesures nécessaires ont été prises " pour que l'incident ne se reproduise pas et pour " garantir la confidentialité des informations " des abonnés. Comme c'est a priori la deuxième fois…

Le nouvel incident est peut-être de nature différente de celui en début d'année. Quand Free avait été plus précis dans sa communication, et toujours pour cette année, c'était au sujet d'un bref bug ayant permis à des abonnés d'avoir accès à des factures d'autres abonnés.