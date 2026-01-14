Free ajuste discrètement le tarif de sa Série Spéciale Freebox Pop S. L'abonnement est proposé au prix de 24,99 € par mois, soit une hausse de 1 € par mois qui concerne les nouveaux venus. Pour les anciens abonnés, c'est le tarif de 23,99 € par mois qui reste en vigueur.

Avec Server Internet Pop, le forfait Série Spéciale Freebox Pop S est une offre d'accès Internet et téléphonie pour les appels illimités vers les fixes en France et vers les DOM. L'impasse est faite sur la partie TV.

En fibre optique, les débits théoriques sont jusqu'à 5 Gbit/s partagés en descendant (2,5 Gbit/s sur 1 port Ethernet, 1 Gbit/s sur 2 ports Ethernet et 0,5 Gbit/s en Wi-Fi) et jusqu'à 900 Mbit/s en montant. La compatibilité est Wi-Fi 7.

Sur le même nouveau tarif que B&You Pure Fibre

L'ajustement du prix de la Série Spéciale Freebox Pop S pour les nouveaux abonnés n'est pas une surprise totale. Il répond au chemin que vient d'emprunter le forfait B&You Pure Fibre de Bouygues Telecom depuis le 5 janvier, passant de 23,99 € par mois à 24,99 € par mois.

Ces deux forfaits boxent dans la même catégorie, avec néanmoins quelques différences. Sous réserve d'éligibilité à la technologie XGS-PON en fibre optique, B&You Pure Fibre propose un débit descendant de jusqu'à 8 Gbit/s et un débit montant de jusqu'à 1 Gbit/s.

Pour la compatibilité Wi-Fi 7, c'est une Bbox certifiée Wi-Fi 7 tri-bandes. Les bandes de fréquences 5 GHz et 6 GHz bénéficient chacune de quatre antennes, et deux antennes sur la bande 2,4 GHz. Avec la Freebox Pop S, il n'y a pas d'exploitation de la bande 6 GHz.