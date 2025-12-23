Introduite en novembre 2024, l'offre B&You Pure Fibre de Bouygues Telecom est centrée sur le seul accès à Internet. Sous réserve d'éligibilité à la technologie XGS-PON en fibre optique, elle propose un débit descendant de jusqu'à 8 Gbit/s et un débit montant de jusqu'à 1 Gbit/s.

Faute d'éligibilité à l'option Débit+, les débits théoriques sont de jusqu'à 2 Gbit/s en téléchargement (partagés ; 1 Gbit/s par équipement) et de jusqu'à 900 Mbit/s en envoi.

Au deuxième trimestre 2025, le forfait B&You Pure Fibre a évolué avec une Bbox certifiée Wi-Fi 7 tri-bandes, au lieu d'une Bbox Wi-Fi 6E. Les bandes de fréquences 5 GHz et 6 GHz bénéficient chacune de quatre antennes, et deux antennes sur la bande 2,4 GHz.

Un tarif en hausse au 5 janvier 2026

Si l'offre B&You Pure Fibre refait parler d'elle en cette fin d'année, c'est à cause d'une mention " Derniers jours pour profiter de B&You Pure Fibre à ce prix " sur le site de Bouygues Telecom. Le tarif de 23,99 € par mois vit ainsi ses ultimes jours pour les nouveaux abonnés.

À partir du 5 janvier 2026, le prix de B&You Pure Fibre sera revu à la hausse et passera à 24,99 € par mois. L'alerte est ainsi susceptible d'inciter ceux qui hésitent encore à franchir le pas, sachant que pour les clients existants, il n'y aura pas de hausse tarifaire.

Pour B&You Pure Fibre, Bouygues Telecom a souvent mis en avant un succès commercial. A priori, la hausse de 1 € par mois ne devrait pas mettre à mal ce constat.