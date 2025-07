Free Mobile met le turbo sur sa 4G. L'opérateur vient de recevoir une volée d'autorisations, plus de 900, de la part de l'Arcep, l'autorité de régulation des télécoms. Le but ? Déployer ses services sur la bande des 900 MHz, une fréquence basse qui a des atouts insoupçonnés. C'est une démarche unique qui positionne Free en véritable précurseur sur ce terrain.

Pour l'instant, Orange est le seul autre acteur à s'y intéresser, mais avec seulement quatre sites autorisés et cela ressemble plus à un essai qu'à une véritable volonté d'adoption rapide et plus large. Pourquoi cette fréquence est-elle si convoitée ? Elle était jusqu'à présent réservée à la 2G et à la 3G. Sauf que ces vieux réseaux tirent leur révérence petit à petit. Les opérateurs peuvent donc réaffecter ces fréquences "neutres" à des technologies plus modernes, comme la 4G.

Free, qui n'a jamais eu de réseau 2G et qui utilise la bande des 900 MHz uniquement pour la 3G, se trouve donc dans une position privilégiée. Cette réaffectation lui offre une chance en or d'améliorer de façon spectaculaire sa couverture 4G, surtout dans les zones un peu plus éloignées, là où les fréquences basses font toute la différence par leur portée supérieure.

La bande 900 MHz : L'arme secrète de Free pour une meilleure portée ?

Dans le monde complexe des fréquences mobiles, celles situées sous 1 GHz, comme la bande 900 MHz, sont de véritables trésors. Leur atout maître ? Une portée nettement supérieure autour de l'antenne, ce qui est fondamental. C'est une règle physique simple : plus la fréquence est basse, plus elle porte loin et traverse mieux les obstacles, y compris les murs des bâtiments. À l'inverse, les fréquences plus élevées, si elles offrent de meilleurs débits, ont une portée plus limitée.

L'Arcep a d'ailleurs permis à Free Mobile d'utiliser un peu plus d'espace dans cette bande (passant de 7,6 MHz à 8,7 MHz) dès février 2025, une décision hautement stratégique. Étant donné que Free Mobile ne gère pas de réseau 2G et que la 3G est en perte de vitesse notable en 2025, l'opérateur peut consacrer une part importante de cette bande passante à la 4G. Leurs concurrents, qui jonglent encore avec des infrastructures 2G et 3G plus lourdes, attendront sans doute la désactivation complète de ces dernières pour s'engager pleinement dans cette voie. L'exploitation de la bande 900 MHz va permettre à Free de renforcer sa couverture 4G là où elle était moins performante, offrant ainsi une connectivité précieuse à de nombreux utilisateurs.

Quel impact cette stratégie aura-t-elle sur vos débits et la future 5G ?

Concrètement, cette émission de 4G sur la bande 900 MHz va rendre l'expérience des abonnés Free plus agréable, même si les débits max resteront modestes. Avec 8,7 MHz de bande passante, le débit théorique en réception tourne autour de 37,5 Mb/s. C'est une amélioration notable par rapport à la 3G, certes, mais ça reste bien en deçà de ce qu'on peut obtenir avec des fréquences plus hautes ou en combinant plusieurs bandes. Pour ceux qui n'avaient pas de 4G du tout, c'est évidemment une excellente nouvelle.

Mais l'impact de cette stratégie s'étend bien au-delà de la simple 4G. En basculant sa 4G sur la bande 900 MHz, Free Mobile pourra, à terme, libérer intégralement la bande des 700 MHz pour la consacrer exclusivement à la 5G. Actuellement, cette bande est partagée entre la 4G et la 5G, surtout chez Free. En la dédiant totalement à la cinquième génération, Free devrait pouvoir offrir des débits 5G bien plus rapides et fluides. Pour l'instant, la 4G sur 900 MHz n'est pas encore active, les autorisations étant arrivées par étapes depuis mars. La suite de la stratégie de l'opérateur pour cet été sera donc à surveiller de près, car elle dessine une perspective intéressante pour l'innovation mobile et la compétition sur le marché.

Foire Aux Questions (FAQ)

Pourquoi Free Mobile déploie-t-il la 4G sur la bande 900 MHz ?

Free Mobile utilise la bande 900 MHz, historiquement réservée à la 2G/3G, pour la 4G afin d'améliorer sa couverture réseau. Cette fréquence basse offre une meilleure portée et pénétration des bâtiments, ce qui est crucial pour étendre la connectivité, surtout dans les zones moins denses.

Quels avantages cette stratégie apporte-t-elle aux abonnés Free ?

Les abonnés Free bénéficieront d'une meilleure couverture 4G, notamment là où le signal était auparavant faible ou absent. Bien que les débits sur cette fréquence soient modérés (environ 37,5 Mb/s), cela représente une nette amélioration par rapport à la 3G et garantit une connexion plus fiable.

Cette initiative aura-t-elle un impact sur la 5G de Free ?

Oui, à terme. En basculant la 4G sur la bande 900 MHz, Free Mobile pourra progressivement libérer la bande 700 MHz pour la dédier entièrement à la 5G. Cette optimisation devrait permettre à l'opérateur de proposer des débits 5G plus rapides et plus performants à l'avenir.