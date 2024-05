Le développement des réseaux 5G a pris de multiples chemins. Pendant qu'Orange s'efforçait de la déployer en bande 3,5 GHz pour mettre en avant les débits plus élelvés par rapport à la 4G, Free misait plutôt sur un déploiement en bande 700 MHz, générant moins de débit mais offrant une portée plus importante.

Cela lui avait permis de lancer en 2021 une campagne de communication dans laquelle l'opérateur annonçait disposer du "plus grand réseau 5G de France", ce qui n'avait pas manqué de faire réagir la concurrence.

L'affirmation avait fait bondir Orange et Stéphane Richard, alors patron d'Orange, ne s'était pas privé pour critiquer cette formulation jugée trompeuse, alors que la bande 700 MHz ne permet des débits qu'à peine supérieurs à la 4G.

La 5G de Free est bien de la 5G, même en bande 700 MHz

L'opérateur historique s'agaçait de voir Free mettre sur le même pied d'égalité les différentes bandes de la 5G et s'attribuer les mérites du plus vaste déploiement alors que les conditions de mise en oeuvre des antennes des différentes bandes sont très différentes.

Orange avait porté plainte pour concurrence déloyale et pratiques commerciales trompeuses mais le tribunal de commerce de Paris en a finalement décidé autrement en lui donnant tort et en le déboutant de ses demandes.

Il se retrouve par ailleurs condamné à verser à Free 150 000 €, indique le journal La Tribune. La décision du tribunal de commerce relève que Free a fait un choix stratégique lui permettant de couvrir 94% de la population (contre 60% pour Orange) et que Free n'exagère pas quand il indique avoir le plus grand nombre de sites 5G.

Le fait de ne pas mentionner les débits "ne constitue pas une tromperie sur les qualités substantielles de son réseau et les qualités attendues, dès qu'il n'est pas contesté que le réseau de Free est bien conforme à la 5G".

La 5G est pourtant aussi une question de débits

Orange avait pourtant qualifié la 5G en bande 700 MHz de "4G améliorée", avec des débits proches de ceux de la 4G, ce qui avait amené Free à riposter en attaquant Orange pour dénigrement de son réseau 5G.

Le tribunal de commerce ne l'a pas suivi sur ce terrain et l'a débouté de ses demandes d'indemnités. Il reste qu'Orange maintient ses positions et continue d'affirmer que la 5G en bande 700 MHz n'est pas la même chose que la 5G en bande supérieure, ce qui peut amener à "tromper les consommateurs sur les bénéfices et caractéristiques de la 5G". Il n'indique pas encore s'il fera appel de la décision.