Le déploiement de la 5G par les opérateurs depuis 2020 se fait en plusieurs phases. La première a consisté à proposer des débits relevés grâce aux nouveautés du protocole 5G mais tout en restant sur un coeur de réseau 4G.

C'est la 5G NSA (Non Standalone) proposée en France et ailleurs depuis l'arrivée de ces réseaux mobiles à très haut débit et dont les utilisateurs peinent à voir l'intérêt en dehors de l'augmentation progressive des débits.

La véritable richesse de la 5G réside dans la 5G SA (Standalone) avec un infrastructure véritablement destinée à exprimer toutes les qualités des réseaux mobiles de nouvelle génération.

SFR teste slicing 5G en conditions réelles

Au-delà de la hausse des débits, c'est tout un ensemble de nouvelles fonctionnalités qui pourront être mises en place, avec des antennes 5G intelligentes capables d'adapter leur flux aux besoins dans une cellule ou d'agréger plusieurs flux pour augmenter les débits en fonction des usages.

Le slicing permet par ailleurs de réserver des fréquences pour certains usages et s'assurer qu'il n'y aura pas de baisse de qualité sous l'influence d'autres applications gourmandes en bande passante.

(credit : SFR Business)

Ce slicing 5G, l'opérateur SFR annonce l'avoir exploité en conditions réelles lors du match d'UEFA Europa Conference League opposant le LOSC Lille au Ki Klaksvik au stade Pierre Mauroy de Lille avec un coeur de réseau 5G fourni par l'équipementier 5G Nokia.

Ce service a permis aux chaînes RMC Sport et BFM Grand Lille (appartenant à Altice, maison mère de SFR) d'assurer une retransmission des différentes émissions et reportages en transmission 5G sans altération de qualité "en conditions de forte sollicitation radio".

Le slicing 5G permet de créer l'équivalent de sous-réseaux mobiles avec des fréquences dédiées et fonctionnant de façon indépendante, avec une optimisation des fréquences permettant de gérer la qualité (débit mais aussi latence et sécurité) sans contraintes du reste du réseau de l'opérateur.

SFR en route vers la 5G SA

Cet aspect permet de dédier et de gérer des fréquences pour des événements spécifiques, comme des événements sportifs ou pour disposer d'un réseau 5G de haute efficacité et sécurisé sur un site industriel. C'est une application encore réservée que SFR pourra commercialiser aux entreprises à partir de 2024 dans le cadre de ses offres SFR Business.

Parallèlement, SFR annonce avoir réalisé, toujours à Lille, une "première connexion 5G SA avec un smartphone grand public compatible" qui prépare cette évolution d'un réseau 5G NSA vers le réseau 5G SA qui offrira toutes les qualités des nouveaux réseaux mobiles.

L'opérateur avait été le premier à ouvrir son réseau 5G NSA en novembre 2020 et SFR compte bien de nouveau faire partie des premiers opérateurs à proposer la migration vers la 5G SA en promettant déjà les bénéfices de "l'extension de couverture et l'autonomie accrue des smartphones".