Depuis 2022, Free Mobile propose une option Booster pour son petit forfait à 2 € par mois (0 € avec abonnement Freebox). Cette option permet de dépasser les 2 heures d'appels et des 50 Mo d'Internet mobile.

Free Mobile a décidé de modifier l'option Booster. Pour 2,99 € par mois, c'est un Booster 1 Go. Le forfait de base est ainsi enrichi des appels illimités, 1 Go par mois en France métropolitaine (au-delà 0,05 €/Mo), 1 Go par mois en Europe et DOM (au-delà 0,05 €/Mo).

L'option Booster a déjà été révisée à plusieurs reprises par Free Mobile. Son prix n'évolue pas à la hausse, mais elle est désormais moins avantageuse en matière d'enveloppe de data par rapport à la précédente itération. Il s'agissait d'un Booster 5 Go (et 6 Go en itinérance).

Pour suivre la concurrence à la trace

Depuis l'Espace Abonné, la souscription à l'option Booster est sans engagement et peut être annulée à tout moment. Free Mobile précise que cette option demeure active jusqu'à la prochaine date de facturation de l'abonnement et son coût reste dû.

Il n'y a donc pas de mauvaise surprise pour les abonnés ayant déjà fait le choix de l'option Booster 5 Go. Les abonnés au forfait Free Mobile à 2 € doivent toutefois débourser 10 € pour des frais de souscription à l'option Booster.

Free Mobile adapte l'option Booster de son petit forfait mobile aux propositions de la concurrence, notamment B&You 1 Go et RED by SFR (1 Go) à 4,99 € par mois. Jusqu'en 2027, Free Mobile a réitéré son engagement de ne pas augmenter les tarifs des deux forfaits de sa gamme.

Au 30 septembre 2023, Free Mobile revendique 10,9 millions d'abonnés à un forfait Free 4G/5G et 3,9 millions à un forfait voix. Depuis la semaine dernière, le forfait Free 5G profite de l'intégration sans surcoût de l'application TV OQEE by Free.