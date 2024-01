Free Mobile célèbre ses 12 ans. C'est le 10 janvier 2012 que l'opérateur mobile avait lancé son offre et avait rebattu les cartes de ce marché en France. À l'occasion de cet anniversaire, un changement est annoncé pour les abonnés au forfait Free 5G à 19,99 € par mois.

Désormais, l'application TV OQEE by Free est incluse dans le forfait Free 5G. Sans surcoût et en plus de Free Ligue 1 pour l'accès aux extraits des meilleurs moments des matchs de la saison de la Ligue 1 de football, ce sont ainsi les services OQEE by Free et OQEE Ciné qui sont compris.

Respectivement, c'est la possibilité d'avoir accès à plus de 220 chaînes TV en direct et des contenus en replay (rattrapage), quelque 500 films et séries dans le cadre d'un service de vidéo gratuit financé par la publicité.

Free rappelle par ailleurs que pour l'expérience TV, OQEE comprend des fonctionnalités comme le contrôle du direct, le start-over (retour au début et navigation dans un programme) et la reprise de lecture.

Déjà le cas avec les identifiants Freebox



Il est à souligner que les abonnés Free Mobile et également abonnés Freebox avec service de télévision profitaient déjà de l'application TV OQEE by Free grâce à leurs identifiants Freebox, en plus d'autres avantages.

En outre, il est aussi annoncé dans un commentaire de Free sur le réseau social X que OQEE devient accessible sur Apple TV, sans la nécessité d'une connexion à une adresse IP de la Freebox.