En mai 2024 le forfait mobile Free 5G de Free Mobile passait de 250 Go de data à 300 Go. Aujourd'hui, nouvelle augmentation de la même quantité, avec 350 Go de données mobiles et toujours au même prix de 19,99 €/mois !!!

Forfait Free 5G 350 Go

Le forfait Free 5G sans engagement est proposé à 19,99 € par mois pour les non abonnés Freebox et à 15,99 € avec internet illimité pour les abonnés Freebox et même seulement à 9,99 € par mois pour les abonnés Freebox Pop.

Il offre :

350 Go d'internet en 5G / 4G ou illimité pour les abonnés Freebox ,

, Les appels, SMS et MMS illimités en France,

Depuis plus de 110 destinations : 35 Go d'internet en 4G avec les a ppels, SMS et MMS illimités,

L'application TV OQEE incluse.



Rappelons également que Free a promis en janvier 2022 de ne pas augmenter le prix de ses deux forfaits mobiles (19,99€/mois et 2€/mois), et ce jusqu’en 2027.





