Le 10 janvier marque un anniversaire pour Free Mobile. C'est en effet le 10 janvier 2012 que Free a officiellement fait son arrivée très remarquée en tant que quatrième opérateur mobile en France. Une entrée avec la promotion d'offres sans engagement et en tirant les prix vers le bas.

Free profite de cette date anniversaire pour communiquer sur son engagement à ne pas augmenter les prix de ses forfaits mobiles à 2 € et 19,99 €. Cet engagement avait été formulé pour les 10 ans de Free en 2022 et il est donc réitéré.

" Nous sommes le seul opérateur à avoir décidé de ne pas bouger le prix de nos forfaits mobiles. Malgré le contexte inflationniste et les lourds investissements actuellement réalisés pour déployer la 5G dans tous les territoires, nous avons tenu notre promesse en 2022 et nous maintenons notre engagement pour les 4 prochaines années ", déclare Thomas Reynaud, directeur général du groupe iliad-Free.

Free Mobile en chevalier blanc

Au jeu de la concurrence, la communication de Free tombe à pic. Bouygues Telecom, SFR et Orange ont tous annoncé des hausses de tarifs, notamment pour leurs offres mobiles en 2023. Free Mobile fait ainsi bel et bien figure d'exception à ce niveau.

La hausse des prix sera toutefois différente en fonction des situations et des forfaits. Elle est globalement justifiée par l'augmentation des coûts de l'énergie pour l'alimentation des réseaux et la hausse des coûts constitutifs du prix des services.

La répercussion sur la facture de l'abonné se fait… sans l'enrichissement des offres ou l'introduction de nouveautés.

Hausse des prix des forfaits mobiles en France

Selon le baromètre des prix des forfaits mobiles d'Ariase, le coût des forfaits mobiles en France et en janvier 2023 a augmenté de 20 % sur un an. Il est en moyenne à 19,17 € par mois. Ce baromètre comprend Orange, Sosh, SFR, RED by SFR, Bouygues Telecom et Free mobile.

Pour un opérateur, le forfait de référence du baromètre correspond à l'offre mobile la moins chère avec les appels et les SMS illimités, plus de 10 Go d'internet mobile en France. Par ailleurs, le coût mensuel est lissé sur plusieurs mois.

Un tel baromètre est donc à prendre avec certaines réserves et il est difficile d'avoir un panorama complet, compte tenu de la pluralité des offres. Reste un point à souligner. Les forfaits mobiles en France avec leurs prix sont parmi les mieux lotis en Europe, voire ailleurs.